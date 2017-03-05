Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Большой Камень. По данным агентства, водитель автомобиля марки Toyota Sprinter Carib не предоставил преимущество в движении другому автомобилисту, управлявшему автомобилем марки Toyota Chaser. В результате столкновения автомобили получили сильные механические повреждения и самостоятельно покинуть место аварии не смогли. Информация о пострадавших отсутствует.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.