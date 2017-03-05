Ученые узнали, почему люди во время секса думают о других

Исследователи отмечают, что это нормально явление

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Специалистам пришлось провести ряд исследований, чтобы выяснить, почему же во время занятия сексом люди фантазируют о других партнерах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Для анализа ученые провели опрос, в результате которого выяснилось, что что практически половина партнеров представляет другого человека во время секса. Из них - 46% женщин и 44% мужчин. Стоит отметить, что 15% из числа опрошенных рассказали, что во время полового акта со своим бывшим партнером они представляют своего бывшего. Но о восстановлении отношений речь не идет.

Исследователи утверждают, что такие "фантазии" во время секса считаются абсолютно нормальными, так как это позволяет встряхнуть отношения и внести в них своеобразные новинки. Также фантазии не свидетельствуют об угасании чувств между партнерами.