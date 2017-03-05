Юных приморцев приглашают для участия во всероссийском творческом конкурсе

К участию приглашаются вокалисты, музыканты, танцоры, акробаты, ораторы и другие артисты в возрасте до 17 лет

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Третий сезон всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» телеканала «Россия 1» объявлен открытым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Отборочный тур в крае проведет ГТРК «Владивосток» совместно с краевым департаментом культуры.

К участию приглашаются вокалисты, музыканты, танцоры, акробаты, ораторы и другие артисты в возрасте до 17 лет.

«Просмотр пройдет 25 апреля в Приморской краевой филармонии. Необходима предварительная регистрация на сайте ptica.tv», – сообщают организаторы.

Отметим, в прошлом, втором сезоне телепроекта с успехом выступал юный воздушный гимнаст из Приморья Александр Козырин.

В конкурсе представлены все главные виды современного исполнительского искусства: исполнение на музыкальных инструментах, вокал (академический, народный, эстрадный), хореография (классический балет, народный танец, спортивно-бальные танцы, акробатический рок-н-ролл), оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика и пр.), художественное слово, актерское мастерство, ораторское искусство