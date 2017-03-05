Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей 16:51, 05 марта Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет 16:14, 05 марта Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа 15:21, 05 марта Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа (Фото)
Новостная лента
Март, 05 воскресенье
17:28
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
17:28
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
17:28
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
17:21
Юных приморцев приглашают для участия во всероссийском творческом конкурсе
16:51
Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей
16:14
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
15:46
Владивостокцам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе
15:21
Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа Фото
15:12
За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок
14:39
Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся
14:16
Из центра Владивостока исчезают автомобили
14:08
Через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак
13:40
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:09
После ухода гостей приморец лишился телевизора Фото
12:39
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
12:13
Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости
11:43
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
11:22
МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед
10:52
Гаджеты опасны для нервной системы человека
10:21
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:17
Гороскоп на 5 марта
06:01
В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
03:48
На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
00:39
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
Март, 04 суббота
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Юных приморцев приглашают для участия во всероссийском творческом конкурсе

К участию приглашаются вокалисты, музыканты, танцоры, акробаты, ораторы и другие артисты в возрасте до 17 лет
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Третий сезон всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» телеканала «Россия 1» объявлен открытым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Отборочный тур в крае проведет ГТРК «Владивосток» совместно с краевым департаментом культуры.

К участию приглашаются вокалисты, музыканты, танцоры, акробаты, ораторы и другие артисты в возрасте до 17 лет.

«Просмотр пройдет 25 апреля в Приморской краевой филармонии. Необходима предварительная регистрация на сайте ptica.tv», – сообщают организаторы.

Отметим, в прошлом, втором сезоне телепроекта с успехом выступал юный воздушный гимнаст из Приморья Александр Козырин. 

В конкурсе представлены все главные виды современного исполнительского искусства: исполнение на музыкальных инструментах, вокал (академический, народный, эстрадный), хореография (классический балет, народный танец, спортивно-бальные танцы, акробатический рок-н-ролл), оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика и пр.), художественное слово, актерское мастерство, ораторское искусство

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей
16:51, 05 марта 2017 Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей

Единицы считают, что на покупке авто не стоит экономить

Владивостокцам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе
15:46, 05 марта 2017 Владивостокцам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе

Большинство лесных пожаров возникает по вине человека

За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок
15:12, 05 марта 2017 За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок

Общественно-полезный труд поможет вспомнить о ребенке

Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся
14:39, 05 марта 2017 Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся

Пункты фасовки работают в 19 города

Из центра Владивостока исчезают автомобили
14:16, 05 марта 2017 Из центра Владивостока исчезают автомобили

Паркуйте свои ТС правильно

Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:21, 05 марта 2017 Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Раписание

Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:47, 05 марта 2017 Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег

Во Владивостоке без осадков