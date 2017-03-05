Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей

Единицы считают, что на покупке авто не стоит экономить

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Приморцы не готовы сильно тратиться на покупку очередного автомобился, сообщает РИА VladNews. В опросе приняли участие 40334 автомобилистов.

Известный автомоибльный портал Drom.Ru провел опрос среди населения, который показал, что нынешний свой автомобиль большинство приморцев приобрело за сумму от 300 до 400 тысяч рублей - за этот вариант проголосовали 14% из числа опрошенных.

13,2% респондентов рассказали, что купили свой автомобиль за сумму в пределах 200 тысяч рублей. За более, чем 700 тысяч рублей свой ТС приобрели 12,6% участников опроса.

Однако нашлись и единицы, которые не пожалели денег из своего кошелька на покупку раскошного автомобиля стоимостью более, чем 2 млн рублей - 4,2% опрошенных выбрали именно этот вариант.