За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок

Общественно-полезный труд поможет вспомнить о ребенке

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края находится исполнительное производство о взыскании с приморца алиментов в размере 1/3 всех видов заработка ежемесячно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью. Сам гражданин, не желая исполнять решение суда, более двух месяцев с начала возбуждения исполнительного производства так и не приступил к выплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

По данному факту в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде обязательных работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо административный штраф в размере 20 000 рублей.

Решением мирового судьи приморец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

В настоящий момент позабывший о своем ребенке отец отрабатывает положенные часы на благоустройстве родного посёлка.