Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся

Пункты фасовки работают в 19 города

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начал работать цех фасовки "Народных обедов" для малообеспеченных семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Фонда продовольствия Русь".

За первые два часа работы добровольцы расфасовали 200 продуктовых наборов , которые далее развозились малообеспеченным, многодетным и неполным семьям. В состав обедов вошли : гречка, макароны, геркулес, рис, горох, растительное масло.

Продукты фон закупает оптом по низким ценам у российских производителей, при этом деньги на закупку ежегодно жертвуют неравнодушные посетители ресторанов быстрого питания в разных регионах страны.

Стоит отметить, что такие пункты расфасовки и выдачи обедов уже работают в 19 городах России - Москва, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Владивосток, Барнаул, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Абакан, Нижний Новгород, Смоленск, Новосибирск, Калуга, Амурск, Тверь, Высокоключевой, Тихвин, Ростов-на-Дону и Владивосток.

Первая фасовка "Народных обедов" во Владивостоке прошла 3 марта.