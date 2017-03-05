Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа 15:21, 05 марта Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа (Фото)
Из центра Владивостока исчезают автомобили 14:16, 05 марта Из центра Владивостока исчезают автомобили
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке 13:40, 05 марта Серьезное ДТП произошло во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 05 воскресенье
15:57
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
15:57
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
15:57
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
15:46
Владивостокцам напоминают о правила пожарной безопасности на природе
15:21
Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа Фото
15:12
За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок
14:39
Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся
14:16
Из центра Владивостока исчезают автомобили
14:08
Через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак
13:40
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:09
После ухода гостей приморец лишился телевизора Фото
12:39
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
12:13
Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости
11:43
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
11:22
МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед
10:52
Гаджеты опасны для нервной системы человека
10:21
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:17
Гороскоп на 5 марта
06:01
В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
03:48
На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
00:39
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
Март, 04 суббота
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся

Пункты фасовки работают в 19 города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начал работать цех фасовки "Народных обедов" для малообеспеченных семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Фонда продовольствия Русь". 

За первые два часа работы добровольцы расфасовали 200 продуктовых наборов , которые далее развозились малообеспеченным, многодетным и неполным семьям. В состав обедов вошли : гречка, макароны, геркулес, рис, горох, растительное масло.

Продукты фон закупает оптом по низким ценам у российских производителей, при этом деньги на закупку ежегодно жертвуют неравнодушные посетители ресторанов быстрого питания в разных регионах страны.

Стоит отметить, что такие пункты расфасовки и выдачи обедов уже работают в 19 городах России - Москва, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Владивосток, Барнаул, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Абакан, Нижний Новгород, Смоленск, Новосибирск, Калуга, Амурск, Тверь, Высокоключевой, Тихвин, Ростов-на-Дону и Владивосток.

Первая фасовка "Народных обедов" во Владивостоке прошла 3 марта.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Из центра Владивостока исчезают автомобили
14:16, 05 марта 2017 Из центра Владивостока исчезают автомобили

Паркуйте свои ТС правильно

Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:21, 05 марта 2017 Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Раписание

Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:47, 05 марта 2017 Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег

Во Владивостоке без осадков

Гороскоп на 5 марта
09:17, 05 марта 2017 Гороскоп на 5 марта

В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой

Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
23:20, 04 марта 2017 Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост

Эти блюда украсят ваш праздничный стол и несомненно порадуют гостей

Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
20:22, 04 марта 2017 Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях

Главной целью Великого поста является избавление от губительных проявлений души человеческой

Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
19:21, 04 марта 2017 Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой

Во Владивостоке осадков не ожидается