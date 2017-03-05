Из центра Владивостока исчезают автомобили 14:16, 05 марта Из центра Владивостока исчезают автомобили
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке 13:40, 05 марта Серьезное ДТП произошло во Владивостоке (Эксклюзив)
В Приморье зафиксировано 12 возгораний 12:39, 05 марта В Приморье зафиксировано 12 возгораний
Новостная лента
Март, 05 воскресенье
14:26
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
14:26
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
14:26
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
14:16
Из центра Владивостока исчезают автомобили
14:08
Через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак
13:40
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:09
После ухода гостей приморец лишился телевизора Фото
12:39
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
12:13
Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости
11:43
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
11:22
МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед
10:52
Гаджеты опасны для нервной системы человека
10:21
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:17
Гороскоп на 5 марта
06:01
В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
03:48
На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
00:39
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
Март, 04 суббота
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:05
Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
13:50
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» Фото
13:28
Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
12:41
Ученые узнали, что разрушает отношения
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак

Российские ученые создали лекарство от всех видов заболевания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства России завершаются доклинические испытания "Белка теплового шока", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия. Именно это лекарство может совершить революцию в онкологии.

Абсолютно новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Стоит отметить также, что препарат уже прошел проверку с помощью космического эксперимента. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев рассказал, что в основе "лекарства от рака" - молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия.Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ.

Опыты, проведенные на обыкновенных лабораторных крысах, у которых развивались меланомы и саркомы, показали, что что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью: животных удавалось излечить даже на самых поздних стадиях заболевания. Побочных эффектов у препарата пока не выявлено, но и окончательный вывод делать пока рано. На это требуется еще примерно год. Клинические испытания начнутся после привлечения инвесторов. Стоит отметить, что "удовольствие" это не из дешевых - около 100 млн рублей. 

Полные клинические испытания обычно проходят два-три года. Ускорить процесс невозможно, так как это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости
12:13, 05 марта 2017 Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости

Подавляющее большинство сейчас не может избавиться от опасной привычки

Гаджеты опасны для нервной системы человека
10:52, 05 марта 2017 Гаджеты опасны для нервной системы человека

Одержимость вызывает стресс и негатив

Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
21:13, 04 марта 2017 Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые

Люди начинают меньше доверять

В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:45, 04 марта 2017 В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, что разрушает отношения
12:41, 04 марта 2017 Ученые узнали, что разрушает отношения

Часто партнеры недооценивают друг друга

Дневник девушки: Новая участница проекта
12:04, 04 марта 2017 Дневник девушки: Новая участница проекта

Изменить себя за один год

Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное
17:49, 03 марта 2017 Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное

Можно заразиться опасными бактериями