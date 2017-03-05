Через три-четыре года люди позабудут о такой болезни как рак

Российские ученые создали лекарство от всех видов заболевания

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства России завершаются доклинические испытания "Белка теплового шока", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия. Именно это лекарство может совершить революцию в онкологии.

Абсолютно новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Стоит отметить также, что препарат уже прошел проверку с помощью космического эксперимента. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев рассказал, что в основе "лекарства от рака" - молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия.Первоначально предполагалось, что белок может только защищать клетку от повреждения. Позже выяснилось, что помимо этого он обладает уникальным свойством — помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ.

Опыты, проведенные на обыкновенных лабораторных крысах, у которых развивались меланомы и саркомы, показали, что что белок обладает необходимой для лечения рака биологической активностью: животных удавалось излечить даже на самых поздних стадиях заболевания. Побочных эффектов у препарата пока не выявлено, но и окончательный вывод делать пока рано. На это требуется еще примерно год. Клинические испытания начнутся после привлечения инвесторов. Стоит отметить, что "удовольствие" это не из дешевых - около 100 млн рублей.

Полные клинические испытания обычно проходят два-три года. Ускорить процесс невозможно, так как это серьезное исследование. То есть с учетом финальной стадии доклинических исследований пациенты получат новое лекарство через три-четыре года.

