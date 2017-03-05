Серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Серьезная авария с одним автомобилем произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе спуска с улицы Борисенко на улицу Сахалинская. По неизвестным пока причинам автомобилист не справился с управлением своего транспортного средства и "положил" авто на крышу. ТС получило серьезные механические повреждения. Самостоятельно покинуть место аварии автомобилю не удалось, пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора.
Информации о пострадавших пока нет. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.