Серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Серьезная авария с одним автомобилем произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе спуска с улицы Борисенко на улицу Сахалинская. По неизвестным пока причинам автомобилист не справился с управлением своего транспортного средства и "положил" авто на крышу. ТС получило серьезные механические повреждения. Самостоятельно покинуть место аварии автомобилю не удалось, пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора.

Информации о пострадавших пока нет. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.