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После ухода гостей приморец лишился телевизора

Женщины решили не покидать квартиру с пустыми руками
Фото: УМВД по Приморью Фото: УМВД по Приморью
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В отдел МВД России по городу Находке поступило сообщение 60- летнего местного жителя, который рассказал, что у него пропал телевизор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

Удалось выяснить, что две женщины в возрасте 25 и 33 лет вместе с заявителем о краже употребляли горячительные напитки. Когда мужчина дошел до кондиции и уснул, злоумышленницы поспешили покинуть квартиру, прихватив с собой телевизор. Сейчас женщины задержаны, в отделе полиции они дали признательные показания.

По факту кражи следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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