В Приморье зафиксировано 12 возгораний

Информация о пострадавших отсутсвует

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушение было задействовано 66 человек личного состава и 19 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра на территории Приморского края выявлено 8 тепловых аномалий в 5-и муниципальных образованиях: 1 – в Кавалеровском муниципальном районе, 3 – в Пограничном муниципальном районе, 1 – в Тернейском муниципальном районе, 2 – в Чугуевском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе. Проверяются.