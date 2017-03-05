В Приморье зафиксировано 12 возгораний 12:39, 05 марта В Приморье зафиксировано 12 возгораний
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор 11:43, 05 марта В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены 10:21, 05 марта Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Новостная лента
Март, 05 воскресенье
12:55
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
12:55
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
12:55
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
12:39
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
12:13
Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости
11:43
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
11:22
МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед
10:52
Гаджеты опасны для нервной системы человека
10:21
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:47
Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег
09:17
Гороскоп на 5 марта
06:01
В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
03:48
На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
00:39
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
Март, 04 суббота
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:05
Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
13:50
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» Фото
13:28
Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
12:41
Ученые узнали, что разрушает отношения
12:04
Дневник девушки: Новая участница проекта Эксклюзив
11:34
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:02
Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос» Видео
10:21
Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Приморье зафиксировано 12 возгораний

Информация о пострадавших отсутсвует
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушение было задействовано 66 человек личного состава и 19 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра на территории Приморского края выявлено 8 тепловых аномалий в 5-и муниципальных образованиях: 1 – в Кавалеровском муниципальном районе, 3 – в Пограничном муниципальном районе, 1 – в Тернейском муниципальном районе, 2 – в Чугуевском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе. Проверяются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор
11:43, 05 марта 2017 В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты

МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед
11:22, 05 марта 2017 МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед

Не рискуйте жизнью!

В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека
06:01, 05 марта 2017 В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

Все подробности устанавливаются

На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
03:48, 05 марта 2017 На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка

Причини произошедшего устанавливаются

В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
00:39, 05 марта 2017 В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍

Проводится проверка

Дачный дом сгорел во Владивостоке
16:11, 04 марта 2017 Дачный дом сгорел во Владивостоке

В результате возгорания никто не пострадал

Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
15:03, 04 марта 2017 Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело