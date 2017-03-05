Ученые рассказали, как можно избавиться от наркозависимости

Подавляющее большинство сейчас не может избавиться от опасной привычки

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Продолжительная терапия и правильная реабилитация являются залогом успешного избавления от наркозависимости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

С помощью исследований ученым удалось выяснить, что именно лечение и реабилитация играют самую важную роль в борьбе с наркозависимостью. Если пациент находится под наблюдением специалистов более года, шансы избавиться от наркозависимости возрастают. Также одним из важных составляющих является период реабилитации: если пациент после лечения продолжит обследоваться у врачей, то шансы "выздороветь" становятся максимальными.

Наиболее эффективным является лечение продолжительностью в 40 дней. После этого - реабилитационный период в спецучреждениях в течение полугода. В добавок - постоянное посещение психолога.

Ученые из Южной Калифорнии отмечают, что только в 40% лечение наркотической зависимости приносит положительные результаты. Остальные пациенты не долечиваются, бросая на полпути и возвращаясь к вредной и опасной привычке.