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В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа поступило тревожное сообщение. сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Звонивший рассказал, что в районе станции Воздвиженка, село, расположенное в Уссурийском городском округе Приморского края, на улице Привокзальная горит гаражный бокс.

Незамедлительно прибыв на место происшествия огнеборцы приступили к тушению пожара. Проведя разведку, пожарные обнаружили очаг возгорания - гараж, автомобили, мотоцикл и экскаватор, находившиеся в нём.

Через 25 минут пожар был локализован, а спустя 3 часа 10 минут  полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. 

В результате происшествия никто не пострадал. Соседним объектам пожар не представил угрозы. При тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

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