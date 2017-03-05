В Приморье сгорели автомобили, мотоцикл и экскаватор

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа поступило тревожное сообщение. сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Звонивший рассказал, что в районе станции Воздвиженка, село, расположенное в Уссурийском городском округе Приморского края, на улице Привокзальная горит гаражный бокс.

Незамедлительно прибыв на место происшествия огнеборцы приступили к тушению пожара. Проведя разведку, пожарные обнаружили очаг возгорания - гараж, автомобили, мотоцикл и экскаватор, находившиеся в нём.

Через 25 минут пожар был локализован, а спустя 3 часа 10 минут полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Соседним объектам пожар не представил угрозы. При тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.