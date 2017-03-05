МЧС Приморья настоятельно рекомендует не выходить на лед

Не рискуйте жизнью!

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Несмотря на весеннюю погоду, повышение среднесуточной температуры и все предупреждения спасателей, рыбаки любители продолжают выходить на опасный лёд, сообщает РИА VladNews.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморского края выходя на лёд не рисковать своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности пребывания на льду, а также быть бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Находясь на льду необходимо периодически визуально оценивать своё местоположение относительно берега, известны случаи, когда отрывались крупные ледовые поля, на которых находились люди.

Напоминаем, что нарушая правила личной безопасности, вы подвергаете свою жизнь огромному риску. Не забывайте, что ваше безответственное поведение может оказаться горем для ваших близких.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;

вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;

нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Единый телефон службы спасения «112» или «101»