Гаджеты опасны для нервной системы человека

Одержимость вызывает стресс и негатив

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Люди, зависимые от электронных девайсов, гораздо чаще подвержены стрессам и негативным эмоциям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ученые из Америки провели опрос, участие в котором приняли 3511 человек старше 18 лет. 86% опрошенных обновляют новостную "ленту" через мобильные телефоны. Эксперимент показал, что у 42% испытуемых есть проблемы с физическим и психическим здоровьем. Российские ученые склонны думать, что одержимость гаджетами вызывает неврозы и стрессы. Кроме того, нарушается режим жизни: сон, питание.