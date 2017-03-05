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Гаджеты опасны для нервной системы человека

Одержимость вызывает стресс и негатив
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Люди, зависимые от электронных девайсов, гораздо чаще подвержены стрессам и негативным эмоциям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. 

Ученые из Америки провели опрос, участие в котором приняли 3511 человек старше 18 лет.  86% опрошенных обновляют новостную "ленту" через мобильные телефоны. Эксперимент показал, что у 42% испытуемых есть проблемы с физическим и психическим здоровьем. Российские ученые склонны думать, что одержимость гаджетами вызывает неврозы и стрессы. Кроме того, нарушается режим жизни: сон, питание. 

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