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Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег

Во Владивостоке без осадков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...+2 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха в утренние часы -6...-8°C, во второй половине дня -2...-4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.

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