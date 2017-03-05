Сегодня в Приморье ожидается небольшой снег

Во Владивостоке без осадков

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...+2 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха в утренние часы -6...-8°C, во второй половине дня -2...-4 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.



В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.