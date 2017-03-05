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Гороскоп на 5 марта

В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой
Фото: ss.kak-nay4utc9.ru Фото: ss.kak-nay4utc9.ru
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Сегодня в гороскопе ведущую роль будет играть логика, сообщает 1001 Гороскоп. Принятие любого решения в этот день может отнять у вас больше времени, чем обычно – вы вряд ли скажете «да» или «нет», прежде чем не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок практически равна нулю. Звезды наделяют такими качествами, как вдумчивость, логичность, умение делать выводы и давать точный прогноз. В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план – как и все остальное, что противоречит строгим законам логики.

Овну в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих вряд ли будет совпадать с мнением Овна, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Овну уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

День потребует от Тельца таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Тельца только фактов. Ничто не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Тельца: «мне кажется» и «я думаю». Если Телец хочет, чтобы его заметили и оценили, ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

В течение дня Близнецы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Близнецы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Близнецы не найдут достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Рак не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Рака получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Рак должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Отличный день для того, чтобы Лев завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Льву может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Лев может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Звезды гороскопа настоятельно советуют Деве заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Девы или же о том, как устроить свою личную жизнь, – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это, Дева сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

У Весов есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед! Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Весы могут получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Скорпиону стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Скорпион поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

В каком-то вопросе от Стрельца может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Стрельцу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, Стрельцу не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Стрелец думает, появится еще и третий вариант?

Каким бы опытом Козерог ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Козерога под свой личный контроль. А может быть, Козерог почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Звезды гороскопа предлагают Водолею задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Водолея вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Водолей обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Рыбам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Рыб попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Рыб в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого не следует, иначе Рыбы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

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