В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

Все подробности устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 марта, в 16:40 по местному времени, в Амурской области на переезде около станции «Арга» столкнулись автомобиль ЗИЛ и грузовой поезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В результате инцидента погибли три человека, находившиеся в кабине грузовика. Кроме того, с рельсов сошли 10 вагонов и локомотив, причем несколько вагонов опрокинулись.



Также были повреждены два столба контактной линии. Сейчас в обоих направлениях движение перекрыто.



Отметим, что о причинах столкновения ничего неизвестно. Сообщается, что на месте ЧП сейчас работают оперативные группы Серышевского пожарно-спасательного гарнизона и ГУМЧС по региону и спасатели.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства железнодорожного происшествия.