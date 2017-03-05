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В Приамурье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

Все подробности устанавливаются
Фото: fotowallpapers.ru Фото: fotowallpapers.ru
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 марта, в 16:40 по местному времени, в Амурской области на переезде около станции «Арга» столкнулись автомобиль ЗИЛ и грузовой поезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


В результате инцидента погибли три человека, находившиеся в кабине грузовика. Кроме того, с рельсов сошли 10 вагонов и локомотив, причем несколько вагонов опрокинулись.

Также были повреждены два столба контактной линии. Сейчас в обоих направлениях движение перекрыто.

Отметим, что о причинах столкновения ничего неизвестно. Сообщается, что на месте ЧП сейчас работают оперативные группы Серышевского пожарно-спасательного гарнизона и ГУМЧС по региону и спасатели.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства железнодорожного происшествия.

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