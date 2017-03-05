На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка

Причини произошедшего устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

На Байкале погибла 27-летняя альпинистка, сорвавшись со скалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.



Отмечается, что трагический инцидент произошел 4 марта на соревнованиях «Байкализм» которые начались в субботу в Иркутской области в рамках фестиваля «Зимниада-2017». Проходят они на берегу озера Байкал возле поселка Старая Ангасолка. В соревнованиях участвуют несколько десятков спортсменов не только из России, но и со стран СНГ.



Молодая женщина сорвалась со скалы во время соревнований по альпинистским восхождениям. Альпинистка скончалась от полученных травм по дороге в медицинское учреждение города Слюдянки.



«ЧП произошло в субботу во время подъема у Старой Ангасолки, альпинистка сорвалась со скалы. Спасатели ее эвакуировали, повезли в больницу райцентра Слюдянка, но по дороге девушка скончалась от травм», - рассказали представители ГУ МЧС по Иркутской области.



Погибшая не являлась жительницей Иркутской области. Она прибыла на соревнования из Бишкека.



Причини произошедшего устанавливаются. По факту смерти альпинистки проводится проверка, на основании которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.