Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой 19:21, 04 марта Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев 17:28, 04 марта Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» 13:50, 04 марта В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» (Фото)
Новостная лента
Март, 05 воскресенье
03:49
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
03:49
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
03:49
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
03:48
На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка
00:39
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
Март, 04 суббота
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:05
Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
13:50
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» Фото
13:28
Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
12:41
Ученые узнали, что разрушает отношения
12:04
Дневник девушки: Новая участница проекта Эксклюзив
11:34
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:02
Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос» Видео
10:21
Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»
10:08
Гороскоп на 4 марта
09:07
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и -4 °C
08:15
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:34
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 марта
06:25
Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили
05:14
Финляндия 1 марта легализовала однополые браки
04:05
Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»
03:28
Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
02:39
Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

На Байкале на соревнованиях «Байкализм» погибла 27-летняя альпинистка

Причини произошедшего устанавливаются
Фото: baikal.com Фото: baikal.com
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

На Байкале погибла 27-летняя альпинистка, сорвавшись со скалы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.


Отмечается, что трагический инцидент произошел 4 марта на соревнованиях «Байкализм» которые начались в субботу в Иркутской области в рамках фестиваля «Зимниада-2017». Проходят они на берегу озера Байкал возле поселка Старая Ангасолка. В соревнованиях участвуют несколько десятков спортсменов не только из России, но и со стран СНГ.

Молодая женщина сорвалась со скалы во время соревнований по альпинистским восхождениям. Альпинистка скончалась от полученных травм по дороге в медицинское учреждение города Слюдянки.

«ЧП произошло в субботу во время подъема у Старой Ангасолки, альпинистка сорвалась со скалы. Спасатели ее эвакуировали, повезли в больницу райцентра Слюдянка, но по дороге девушка скончалась от травм», - рассказали представители ГУ МЧС по Иркутской области.

Погибшая не являлась жительницей Иркутской области. Она прибыла на соревнования из Бишкека.

Причини произошедшего устанавливаются. По факту смерти альпинистки проводится проверка, на основании которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍
00:39, 05 марта 2017 В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍

Проводится проверка

Дачный дом сгорел во Владивостоке
16:11, 04 марта 2017 Дачный дом сгорел во Владивостоке

В результате возгорания никто не пострадал

Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
15:03, 04 марта 2017 Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело

Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:34, 04 марта 2017 Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым

Девушке назначали наказание в виде 4 лет колонии-поселения

Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
02:39, 04 марта 2017 Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге

Больного ребенка сопровождал его отец

Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области
00:38, 04 марта 2017 Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области

Злоумышленник пытался покончить с собой

Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье
15:54, 03 марта 2017 Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье

Девочка доставлена в больницу