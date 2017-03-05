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Происшествия

В Туве обнаружили убитой семью из четырех человек‍

Проводится проверка
Фото: newsregions.ru Фото: newsregions.ru
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В жилом доме Барун-Хемчикского района Тувы обнаружили убитой семью из четырех человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СУ РФ по Республике Тыва. 

В ведомстве пояснили, что среди погибших - 35-летние мужчина и женщина, а также дети четырех и шести лет.

Отмечается, что после ликвидации пожара в доме в городе Ак-Довурак, пожарные обнаружили тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти. Их тела были буквально изрезаны ножом.

В ходе дальнейшего осмотра помещения, в ванной комнате были найдены утопленными две девочки 4-х и 6-и лет.

По информации следствия, инцидент произошел сегодня ночью в городе Ак-Довурак на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Сейчас устанавливаются остальные обстоятельства произошедшего. На месте инцидента работают следственно-оперативная группа и сотрудники МВД.

На данный момент, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, убийство малолетнего»). Назначены экспертизы, ведется допрос соседей.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления Алла Нурсат, семья была благополучной, на учете ПДН не состояла. Отец работал в администрации города дежурным единой диспетчерской службы, мама была завскладом в детском саду. Нормальная семья, воспитывали двух дочек – старшую звали Дарыймаа, младшую – Асель.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

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