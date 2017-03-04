Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой 19:21, 04 марта Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев 17:28, 04 марта Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» 13:50, 04 марта В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» (Фото)
Новостная лента
Март, 04 суббота
23:29
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
23:29
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
23:29
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
23:20
Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:05
Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
13:50
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» Фото
13:28
Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
12:41
Ученые узнали, что разрушает отношения
12:04
Дневник девушки: Новая участница проекта Эксклюзив
11:34
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:02
Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос» Видео
10:21
Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»
10:08
Гороскоп на 4 марта
09:07
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и -4 °C
08:15
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:34
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 марта
06:25
Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили
05:14
Финляндия 1 марта легализовала однополые браки
04:05
Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»
03:28
Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
02:39
Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
01:46
Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости
00:38
Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост

Эти блюда украсят ваш праздничный стол и несомненно порадуют гостей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Не стоит думать, что пища в период поста скудная и совершенно невкусная. Существует множество рецептов, которые разнообразят ваш рацион питания: постные салаты, закуски, супы и даже десерты, сообщает РИА VladNews со ссылкой Информинг. 


К тому же не стоит разочаровываться, если какой-либо праздник выпадает на период поста, как в этом году 8 марта.

Это совершенно не значит, что вам надо отказаться от праздничного стола и приема гостей. Из постных продуктов можно приготовить оригинальный праздничный ужин и даже по-настоящему удивить своих гостей.

Для того чтобы вам было проще сформировать постное меню для стремительно приближающегося праздника мы подготовили три рецепта. Эти блюда украсят ваш праздничный стол и несомненно порадуют гостей.

Салат с авокадо и креветками

Экзотичный и безумно вкусный салатик, простой в приготовлении, но очень полезный. Готовить его просто и быстро, а вот результат вас очень порадует.

Ингредиенты: по одному: киви, авокадо, огурец, стебель сельдерея.
Также понадобятся креветки, базилик, сок лайма или лимона, оливковое масло, немного кунжута.
Соль по вкусу
Процесс приготовления быстрый и простой. Все ингредиенты надо помыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.
Все это смешать с креветками, сбрызнуть соком лайма и полить маслом, после чего обильно посыпать кунжутом

Салат готов.

Также можно приготовить постный овощной рататуй. Это очень популярное блюдо, которое пришло в мир с романтического Прованса. Для его приготовления вам понадобятся разнообразные овощи.

Ингредиенты:
Возьмите два баклажана и кабачка
Две луковицы
Четыре помидора
Три зубца чеснока
100 г белого сухого вина
100 г твердого сыра
Столовая ложка сахара
Столько же лимонного сока
Зелень: базилик, петрушка
Соль и перец
Помойте, нарежьте кубиками баклажаны и кабачки. Немного присыпьте их солью и оставьте приблизительно на полчаса. По истечению этого времени смойте соль водой.
Лук, нарезанный полукольцами обжарить на растительном масле, а потом добавить туда кабачки и баклажаны.
Подготовьте казанок. В него выложите овощи из сковороды и посыпьте их сахаром. Туда же налейте лимонный сок и помидоры, с которых предварительно сняли кожицу.
Добавьте вино и специи. Тушите рататуй около получаса, закрыв крышкой. В конце насыпьте мелко нарезанную зелень и перемешайте.

Ну и какой же праздничный стол обойдется без десерта.

Постный праздничный пирог

Даже в дни поста можно себя побаловать сладеньким праздничным пирогом, главное вооружиться удачным рецептом. Мы хотим вам предложить рецепт по-настоящему оригинального блюда – кунжутно-апельсинового пирога, от которого ваши гости будут в восторге.

Ингредиенты для теста:
• Два апельсина
• Треть стакана кунжутного масла (можно заменить растительным)
• Две трети стакана сахара
• Немного сухофруктов: кураги, изюма
• Два стакана муки
• Упаковка ванилина
• Пол чайной ложки соды погашенной лимонным соком
Глазурь:
• Сок одного апельсина
• Одна ложка меда
• Три ложки сахарной пудры
• Две ложки кунжута

Процесс приготовления несложный, но включает в себя много разных операций, так что будьте внимательны.

1.Выдавите сок из апельсинов. Всего для теста вам понадобится 150 г. Вытягивайте из них мякоть.
2.Смешать мякоть с растительным маслом и сахаром. Взбить с помощью блендера.
3.Добавьте в полученную смесь сок и размешайте.
4.Нарежьте сухофрукты кубиками и также добавьте в смесь. Туда же насыпьте муку, погашенную соду и хорошенько вымешивайте до однородной консистенции.
5.Включите духовку и разогрейте до 200 градусов.
6.Выкладывайте в форму выпекайте 40 минут.

Пока пирог будет остывать, приготовьте глазурь. Для этого выдавите сок из одного апельсина и добавьте в него столовую ложку меда (его можно заменить сахарным сиропом, но все же мед лучше) и три ложки сахарной пудры. Все это, помешивая, варите на маленьком огне. Глазурь должна стать густой и тянуться. Немного остудите и обмажьте пирог. Посыпьте кунжутом и подавайте гостям.


Приятного аппетита и чудесного праздника!

comments powered by Disqus
Похожие новости
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
20:22, 04 марта 2017 Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях

Главной целью Великого поста является избавление от губительных проявлений души человеческой

Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
19:21, 04 марта 2017 Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой

Во Владивостоке осадков не ожидается

Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
18:02, 04 марта 2017 Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков

Чем порадовать прекрасную половину в праздник

Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
17:28, 04 марта 2017 Неадекватный мужчина напугал владивостокцев

По словам жителей, он находился под «кайфом»

Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:33, 04 марта 2017 Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной

Переноса выходных не будет

Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
13:28, 04 марта 2017 Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье

Расследование окончено

Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос»
11:02, 04 марта 2017 Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос»

Наставники высоко оценили выступление Федора Хвастова