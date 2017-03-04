Что приготовить на 8 марта 2017: праздничный стол в пост

Эти блюда украсят ваш праздничный стол и несомненно порадуют гостей

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Не стоит думать, что пища в период поста скудная и совершенно невкусная. Существует множество рецептов, которые разнообразят ваш рацион питания: постные салаты, закуски, супы и даже десерты, сообщает РИА VladNews со ссылкой Информинг.



К тому же не стоит разочаровываться, если какой-либо праздник выпадает на период поста, как в этом году 8 марта.



Это совершенно не значит, что вам надо отказаться от праздничного стола и приема гостей. Из постных продуктов можно приготовить оригинальный праздничный ужин и даже по-настоящему удивить своих гостей.



Для того чтобы вам было проще сформировать постное меню для стремительно приближающегося праздника мы подготовили три рецепта. Эти блюда украсят ваш праздничный стол и несомненно порадуют гостей.



Салат с авокадо и креветками



Экзотичный и безумно вкусный салатик, простой в приготовлении, но очень полезный. Готовить его просто и быстро, а вот результат вас очень порадует.



Ингредиенты: по одному: киви, авокадо, огурец, стебель сельдерея.

Также понадобятся креветки, базилик, сок лайма или лимона, оливковое масло, немного кунжута.

Соль по вкусу

Процесс приготовления быстрый и простой. Все ингредиенты надо помыть, очистить и нарезать небольшими кубиками.

Все это смешать с креветками, сбрызнуть соком лайма и полить маслом, после чего обильно посыпать кунжутом



Салат готов.



Также можно приготовить постный овощной рататуй. Это очень популярное блюдо, которое пришло в мир с романтического Прованса. Для его приготовления вам понадобятся разнообразные овощи.



Ингредиенты:

Возьмите два баклажана и кабачка

Две луковицы

Четыре помидора

Три зубца чеснока

100 г белого сухого вина

100 г твердого сыра

Столовая ложка сахара

Столько же лимонного сока

Зелень: базилик, петрушка

Соль и перец

Помойте, нарежьте кубиками баклажаны и кабачки. Немного присыпьте их солью и оставьте приблизительно на полчаса. По истечению этого времени смойте соль водой.

Лук, нарезанный полукольцами обжарить на растительном масле, а потом добавить туда кабачки и баклажаны.

Подготовьте казанок. В него выложите овощи из сковороды и посыпьте их сахаром. Туда же налейте лимонный сок и помидоры, с которых предварительно сняли кожицу.

Добавьте вино и специи. Тушите рататуй около получаса, закрыв крышкой. В конце насыпьте мелко нарезанную зелень и перемешайте.



Ну и какой же праздничный стол обойдется без десерта.



Постный праздничный пирог



Даже в дни поста можно себя побаловать сладеньким праздничным пирогом, главное вооружиться удачным рецептом. Мы хотим вам предложить рецепт по-настоящему оригинального блюда – кунжутно-апельсинового пирога, от которого ваши гости будут в восторге.



Ингредиенты для теста:

• Два апельсина

• Треть стакана кунжутного масла (можно заменить растительным)

• Две трети стакана сахара

• Немного сухофруктов: кураги, изюма

• Два стакана муки

• Упаковка ванилина

• Пол чайной ложки соды погашенной лимонным соком

Глазурь:

• Сок одного апельсина

• Одна ложка меда

• Три ложки сахарной пудры

• Две ложки кунжута



Процесс приготовления несложный, но включает в себя много разных операций, так что будьте внимательны.



1.Выдавите сок из апельсинов. Всего для теста вам понадобится 150 г. Вытягивайте из них мякоть.

2.Смешать мякоть с растительным маслом и сахаром. Взбить с помощью блендера.

3.Добавьте в полученную смесь сок и размешайте.

4.Нарежьте сухофрукты кубиками и также добавьте в смесь. Туда же насыпьте муку, погашенную соду и хорошенько вымешивайте до однородной консистенции.

5.Включите духовку и разогрейте до 200 градусов.

6.Выкладывайте в форму выпекайте 40 минут.



Пока пирог будет остывать, приготовьте глазурь. Для этого выдавите сок из одного апельсина и добавьте в него столовую ложку меда (его можно заменить сахарным сиропом, но все же мед лучше) и три ложки сахарной пудры. Все это, помешивая, варите на маленьком огне. Глазурь должна стать густой и тянуться. Немного остудите и обмажьте пирог. Посыпьте кунжутом и подавайте гостям.





Приятного аппетита и чудесного праздника!