Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые

Люди начинают меньше доверять

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что люди, которые вступают в официальные отношения второй раз, чаще всего разводятся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты проанализировали статистику разводов и установили, что люди, которые женятся второй или более раз, чаще всего потом идут разрывать отношения.

По словам ученых, во вторые отношения люди часто вступают, не завершив полноценно первые. Это может способствовать раннему разводу, так как остается осадок. Во время первого раза партнеры доверяют друг другу и делят все, что у них есть со своей второй половинкой. Когда это происходит второй раз, то люди становятся менее доверчивыми и могут не надеяться на продолжительный союз, так как уже имеют горький опыт прошлых отношений.