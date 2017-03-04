Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой 19:21, 04 марта Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев 17:28, 04 марта Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» 13:50, 04 марта В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» (Фото)
Новостная лента
Март, 04 суббота
21:45
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
21:45
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
21:45
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
21:13
Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые
20:22
Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях
19:21
Начало следующей недели порадует приморцев весенней погодой
18:02
Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков
17:28
Неадекватный мужчина напугал владивостокцев
16:45
Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького Видео
16:11
Дачный дом сгорел во Владивостоке
15:45
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:05
Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
13:50
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» Фото
13:28
Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
12:41
Ученые узнали, что разрушает отношения
12:04
Дневник девушки: Новая участница проекта Эксклюзив
11:34
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:02
Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос» Видео
10:21
Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»
10:08
Гороскоп на 4 марта
09:07
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и -4 °C
08:15
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:34
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 марта
06:25
Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили
05:14
Финляндия 1 марта легализовала однополые браки
04:05
Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»
03:28
Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
02:39
Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
01:46
Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости
00:38
Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области
Март, 03 пятница
23:04
25 представителей молодежи получат премию от администрации Владивостока
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый, - ученые

Люди начинают меньше доверять
Фото: fashionstylist.kupivip.ru Фото: fashionstylist.kupivip.ru
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что люди, которые вступают в официальные отношения второй раз, чаще всего разводятся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты проанализировали статистику разводов и установили, что люди, которые женятся второй или более раз, чаще всего потом идут разрывать отношения.

По словам ученых, во вторые отношения люди часто вступают, не завершив полноценно первые. Это может способствовать раннему разводу, так как остается осадок. Во время первого раза партнеры доверяют друг другу и делят все, что у них есть со своей второй половинкой. Когда это происходит второй раз, то люди становятся менее доверчивыми и могут не надеяться на продолжительный союз, так как уже имеют горький опыт прошлых отношений.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые
15:45, 04 марта 2017 В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, что разрушает отношения
12:41, 04 марта 2017 Ученые узнали, что разрушает отношения

Часто партнеры недооценивают друг друга

Дневник девушки: Новая участница проекта
12:04, 04 марта 2017 Дневник девушки: Новая участница проекта

Изменить себя за один год

Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное
17:49, 03 марта 2017 Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное

Можно заразиться опасными бактериями

Сидячая работа вреднее стоячей, - ученые
17:14, 03 марта 2017 Сидячая работа вреднее стоячей, - ученые

Сидячая работа повышает риск развития ишемической болезни сердца

Неравенство в отношениях вредит женщинам, - ученые
17:09, 03 марта 2017 Неравенство в отношениях вредит женщинам, - ученые

Оптимальным является равенство полов

Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики
16:38, 03 марта 2017 Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики

Специалисты провели исследование