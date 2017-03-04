Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях

Великий пост в 2017 году проходит с 27 февраля по 15 апреля. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы (сорок дней) и Страстной седмицы (неделя перед самой Пасхой), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Особенности Великого поста
В это период запрещаются продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты.
Первая и последняя недели — строгий пост. По субботам и воскресениям разрешается употреблять растительное масло и виноградное вино (кроме субботы Страстной Седмицы).
Рыбу можно есть в праздники Благовещения и Вербное воскресенье.
Стоит заметить, что главной целью Великого поста является избавление от губительных проявлений души человеческой. Поэтому важно не только воздержание в пище, но и молиться и посещать церковные богослужения.
Календарь Великого поста на 2017 год
1 неделя поста
Понедельник (27 февраля 2017 года) - желательно полное воздержание от пищи на целый день.
Вторник (28 февраля 2017 года) - можно съесть немного хлеба, а также горячей каши, но без масла.
Среда (1 марта 2017 года) - день сухоядения (вода, хлеб, фрукты, овощи и компоты)
Четверг (2 марта 2017 года) - лучше воздержаться от пищи вообще, если же нет, то разрешается употреблять горячую еду все также без масла.
Пятница (3 марта 2017 года) - необходимо придерживаться сухоядения.
Суббота и воскресение (4 - 5 марта 2017 года) - в выходные дни можно кушать горячую пищу с добавлениям растительного масла, а также немного красного вина (кагора)
2 неделя поста
Понедельник (6 марта 2017 года) - лучше придерживаться сухоядения.
Вторник (7 марта 2017 года) - хлеб и горячая пища без масла.
Среда (8 марта 2017 года) - сухоядение.
Четверг (9 марта 2017 года) - горячая пища без масла.
Пятница (10 марта 2017 года) - дозволяются овощи, фрукты, вода и хлеб, то есть сухоядение.
Суббота и воскресение (11 - 12 марта 2017 года) - дозволяется немножко больше, чем обычно, то есть горячую еду с добавлением масла, а также кагор.
3 неделя поста
Понедельник (13 марта 2017 года) - питание проходит так же, как и в прошлый раз, то есть сухоядение.
Вторник (14 марта 2017 года) - горячая пища без масла и хлеб.
Среда (15 марта 2017 года) - фрукты, овощи, вода и компоты.
Четверг (16 марта 2017 года) - горячая пища без масла.
Пятница (17 марта 2017 года) - сухоядение.
Суббота и воскресение (18 - 19 апреля 2017 года) - можно в горячую пищу добавить немного масла и запить кагором.
4 неделя поста
Понедельник (20 марта 2017 года) - такой же рацион как в прошлую неделю.
Вторник (21 марта 2017 года) - горячая еда без масла.
Среда (22 марта 2017 года) - сухоядение.
Четверг (23 марта 2017 года) - Благовещение Пресвятой Богородицы, в обычный рацион можно добавить еще и рыбу.
Пятница (24 марта 2017 года) - вода, овощи, фрукты, хлеб и компоты.
Суббота и воскресение (25 - 26 марта 2017 года) - горячая пища с растительным маслом.
5 неделя поста
Понедельник (27 марта 2017 года) - сухоядение.
Вторник (28 марта 2017 года) - горячая пища без добавления растительного масла.
Среда (29 марта 2017 года) - фрукты и овощи без термической обработки, хлеб, вода и компот.
Четверг (30 марта 2017 года) - горячая пища без масла.
Пятница (31 марта 2017 года) - необходимо придерживаться сухоядения.
Суббота и воскресение (1 - 2 апреля 2017 года) - как и обычно в выходные
6 неделя поста
Понедельник (3 апреля 2017 года) - только овощи, фрукты, хлеб, вода и компот.
Вторник (4 апреля 2017 года) - как и обычно.
Среда (5 апреля 2017 года) - только сухоядение.
Четверг (6 апреля 2017 года) - как и всегда в четверг.
Пятница (7 апреля 2017 года) - сухоядение.
Суббота (8 апреля 2017 года) - в православии отмечают Лазареву субботу, поэтому к питанию на выходные прибавляется еще рыба и рыбная икра.
Воскресение (9 апреля 2017 года) - на шестой седмице Великого поста в 2017 году в выходные будет сразу два праздника, то есть сегодня отмечается Вербное воскресение, поэтому к обычному рациону добавляется все та же рыба, но вот икру уже нельзя.
7 неделя поста
Понедельник (10 апреля 2017 года) - в этот день страстная пятница, но рацион должен быть, как и в обычный понедельник, то есть сухоядение.
Вторник (11 апреля 2017 года) - горячая пища без добавления масла.
Среда (12 апреля 2017 года) - все так же сухоядение.
Четверг (13 апреля 2017 года) - горячая пища без масла.
Пятница (14 апреля 2017 года) - так как это Страстная пятница, то желательно отказаться полностью от пищи.
Суббота (15 апреля 2017 года) - горячая пища с добавлением масла и также дозволяется кагор.
Воскресение (16 апреля 2017 года) - окончание Великого поста и начало Светлого Христово Воскресения.