Календарь питания Великого поста на 2017 год по днях

Главной целью Великого поста является избавление от губительных проявлений души человеческой

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Великий пост в 2017 году проходит с 27 февраля по 15 апреля. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы (сорок дней) и Страстной седмицы (неделя перед самой Пасхой), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Особенности Великого поста



В это период запрещаются продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты.

Первая и последняя недели — строгий пост. По субботам и воскресениям разрешается употреблять растительное масло и виноградное вино (кроме субботы Страстной Седмицы).



Рыбу можно есть в праздники Благовещения и Вербное воскресенье.



Стоит заметить, что главной целью Великого поста является избавление от губительных проявлений души человеческой. Поэтому важно не только воздержание в пище, но и молиться и посещать церковные богослужения.



Календарь Великого поста на 2017 год



1 неделя поста



Понедельник (27 февраля 2017 года) - желательно полное воздержание от пищи на целый день.



Вторник (28 февраля 2017 года) - можно съесть немного хлеба, а также горячей каши, но без масла.



Среда (1 марта 2017 года) - день сухоядения (вода, хлеб, фрукты, овощи и компоты)



Четверг (2 марта 2017 года) - лучше воздержаться от пищи вообще, если же нет, то разрешается употреблять горячую еду все также без масла.



Пятница (3 марта 2017 года) - необходимо придерживаться сухоядения.



Суббота и воскресение (4 - 5 марта 2017 года) - в выходные дни можно кушать горячую пищу с добавлениям растительного масла, а также немного красного вина (кагора)



2 неделя поста



Понедельник (6 марта 2017 года) - лучше придерживаться сухоядения.



Вторник (7 марта 2017 года) - хлеб и горячая пища без масла.



Среда (8 марта 2017 года) - сухоядение.



Четверг (9 марта 2017 года) - горячая пища без масла.



Пятница (10 марта 2017 года) - дозволяются овощи, фрукты, вода и хлеб, то есть сухоядение.



Суббота и воскресение (11 - 12 марта 2017 года) - дозволяется немножко больше, чем обычно, то есть горячую еду с добавлением масла, а также кагор.



3 неделя поста



Понедельник (13 марта 2017 года) - питание проходит так же, как и в прошлый раз, то есть сухоядение.



Вторник (14 марта 2017 года) - горячая пища без масла и хлеб.



Среда (15 марта 2017 года) - фрукты, овощи, вода и компоты.



Четверг (16 марта 2017 года) - горячая пища без масла.



Пятница (17 марта 2017 года) - сухоядение.



Суббота и воскресение (18 - 19 апреля 2017 года) - можно в горячую пищу добавить немного масла и запить кагором.



4 неделя поста



Понедельник (20 марта 2017 года) - такой же рацион как в прошлую неделю.



Вторник (21 марта 2017 года) - горячая еда без масла.



Среда (22 марта 2017 года) - сухоядение.



Четверг (23 марта 2017 года) - Благовещение Пресвятой Богородицы, в обычный рацион можно добавить еще и рыбу.



Пятница (24 марта 2017 года) - вода, овощи, фрукты, хлеб и компоты.



Суббота и воскресение (25 - 26 марта 2017 года) - горячая пища с растительным маслом.



5 неделя поста



Понедельник (27 марта 2017 года) - сухоядение.



Вторник (28 марта 2017 года) - горячая пища без добавления растительного масла.



Среда (29 марта 2017 года) - фрукты и овощи без термической обработки, хлеб, вода и компот.



Четверг (30 марта 2017 года) - горячая пища без масла.



Пятница (31 марта 2017 года) - необходимо придерживаться сухоядения.



Суббота и воскресение (1 - 2 апреля 2017 года) - как и обычно в выходные



6 неделя поста



Понедельник (3 апреля 2017 года) - только овощи, фрукты, хлеб, вода и компот.



Вторник (4 апреля 2017 года) - как и обычно.



Среда (5 апреля 2017 года) - только сухоядение.



Четверг (6 апреля 2017 года) - как и всегда в четверг.



Пятница (7 апреля 2017 года) - сухоядение.



Суббота (8 апреля 2017 года) - в православии отмечают Лазареву субботу, поэтому к питанию на выходные прибавляется еще рыба и рыбная икра.



Воскресение (9 апреля 2017 года) - на шестой седмице Великого поста в 2017 году в выходные будет сразу два праздника, то есть сегодня отмечается Вербное воскресение, поэтому к обычному рациону добавляется все та же рыба, но вот икру уже нельзя.



7 неделя поста



Понедельник (10 апреля 2017 года) - в этот день страстная пятница, но рацион должен быть, как и в обычный понедельник, то есть сухоядение.



Вторник (11 апреля 2017 года) - горячая пища без добавления масла.



Среда (12 апреля 2017 года) - все так же сухоядение.



Четверг (13 апреля 2017 года) - горячая пища без масла.



Пятница (14 апреля 2017 года) - так как это Страстная пятница, то желательно отказаться полностью от пищи.



Суббота (15 апреля 2017 года) - горячая пища с добавлением масла и также дозволяется кагор.



Воскресение (16 апреля 2017 года) - окончание Великого поста и начало Светлого Христово Воскресения.