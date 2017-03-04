Неадекватный мужчина напугал владивостокцев

По словам жителей, он находился под «кайфом»

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

В пятницу, 3 марта, жителей Владивостока напугал мужчина, который явно находился под «кайфом», сообщает РИА VladNews.

«Герой дня» был замечен на улице Сафронова,11. Молодое тело в неадекватном состоянии вводило в ужас своим поведением прохожих.

Как рассказала очевидцы, мужчина сначала упал с подпорной стены и поцарапал автомобиль, а после остался лежать на асфальте. По мнению прохожих, молодой человек находился под действием наркотических средств.

Увиденное напугало местных жителей. Что случилось дальше с мужчиной – неизвестно.