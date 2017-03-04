Дачный дом сгорел во Владивостоке

В результате возгорания никто не пострадал

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

2 марта в 04.58 в пожарную службу Владивостока поступило сообщение о том, что в краевом центре на улице Выселковая горит дачный дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Через 9 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению пожара.

В 05.18 пожар был локализован, а в 06.37 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы вблизи расположенным объектам пожар не представил.