В организме человека обнаружен гормон, предсказывающий его смерть, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Новой Зеландии нашли в организме человека уникальный гормон, который способен предсказать его смерть в результате проблем с сердцем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, в 40% смерть от сердечного приступа наступает из-за гормональной активности.

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили данные 2000 человек, госпитализированных с сердечными приступами. Все эти случаи закончились летальным исходом. Результат исследования показал, что в организмах 60 % в из них был избыток пептида С-типа, который оказывает негативное воздействие на активность сердца.

По словам ученых, у больных с нестабильной стенокардией часто имеется избыток данного гормона.