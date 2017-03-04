В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» 13:50, 04 марта В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» (Фото)
Дневник девушки: Новая участница проекта 12:04, 04 марта Дневник девушки: Новая участница проекта (Эксклюзив)
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым 11:34, 04 марта Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
Новостная лента
Март, 04 суббота
15:41
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
15:41
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
15:03
Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги
14:33
Владивостокцев на следующей неделе ждет дополнительный выходной
14:05
Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу
13:50
В исправительной колонии выбрали «Мисс Весну – 2017» Фото
13:28
Дело о «резиновой квартире» передано в суд в Приморье
12:41
Ученые узнали, что разрушает отношения
12:04
Дневник девушки: Новая участница проекта Эксклюзив
11:34
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:02
Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос» Видео
10:21
Владивостокский «Адмирал» встретится с «Авангардом»
10:08
Гороскоп на 4 марта
09:07
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и -4 °C
08:15
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:34
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 марта
06:25
Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили
05:14
Финляндия 1 марта легализовала однополые браки
04:05
Приморье вошло в десятку регионов-лидеров по итогам премии «Russian Event Awards»
03:28
Минприроды России наложит запрет на вырубку липы
02:39
Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
01:46
Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости
00:38
Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области
Март, 03 пятница
23:04
25 представителей молодежи получат премию от администрации Владивостока
22:22
Прекрасную половину Владивостока поздравили с Международным женским днём Фото
21:39
Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств проходят во Владивостоке Фото
20:05
Выплаты при рождении ребенка в России 2017: В Совфеде предлагают ввести новые выплаты
19:36
Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию состоится в воскресенье
18:02
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
17:49
Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное
17:32
Игра «Синий кит» отправилась в турне: «Группы смерти» появились в Европе
17:27
Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: svcomercio.info Фото: svcomercio.info
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Арсеньева, который сообщил о имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что после распития алкогольных напитков в компании своего знакомого обнаружил пропажу банковской карты. Впоследствии со счета было снято 15 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого, которая была передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Арсеньева, который дал признательные показания. Задержанный рассказал, что похищенные денежные средства он потратил по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым
11:34, 04 марта 2017 Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым

Девушке назначали наказание в виде 4 лет колонии-поселения

Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге
02:39, 04 марта 2017 Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге

Больного ребенка сопровождал его отец

Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области
00:38, 04 марта 2017 Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области

Злоумышленник пытался покончить с собой

Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье
15:54, 03 марта 2017 Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье

Девочка доставлена в больницу

Виновница смертельного ДТП во Владивостоке осуждена на 4 года
15:49, 03 марта 2017 Виновница смертельного ДТП во Владивостоке осуждена на 4 года

Суд вынес приговор по факту аварии, унесшей жизнь молодой пары

Приморец ответит за похищенное портмоне
15:30, 03 марта 2017 Приморец ответит за похищенное портмоне

Подозреваемый задержан

В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом
14:47, 03 марта 2017 В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом

Трагедия произошла в городском парке Арсеньева в День Конституции