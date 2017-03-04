Приморец украл банковскую карту и снял с нее деньги

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Арсеньева, который сообщил о имущественном преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что после распития алкогольных напитков в компании своего знакомого обнаружил пропажу банковской карты. Впоследствии со счета было снято 15 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого, которая была передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Арсеньева, который дал признательные показания. Задержанный рассказал, что похищенные денежные средства он потратил по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.