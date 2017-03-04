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Общество

Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков

Чем порадовать прекрасную половину в праздник
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Накануне международного женского Дня мужчины все чаще задаются вопросом: что подарить девушке на 8 Марта? Эксперты составили ТОП-5 самых необычных презентов, которые обязательно порадуют любую девушку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Первое место в списке заняла необычная экскурсия. Психологи сообщили, что такой подарок может порадовать как женщин, так и мужчин, которые его организовывают. 

На второй позиции оказалось посещение салона красоты. По мнению специалистов, многие женщины втайне мечтает о том, чтобы возлюбленный «насильно» привел ее на процедуры в салон красоты, а затем отправится с ней в ресторан.

Третье место досталось букету из чая. Стоит отметить, что речь идет о коллекционном собрании различных сортов. Пакетики можно собрать в необычный букет, который после этого будет разрываться по вечерам.

Четвертое место эксперты отвели тайскому массажу. Эксперты заявили, что праздники должны быть не только для души, но и для тела.

Что касается пятого места в списке, то оно досталось подарку, который никогда не выходит из моды. Это духи. Правильно подобранный аромат оказывает магическое воздействие на настроение представительницы прекрасного пола.

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