Что подарить на 8 марта девушке: ТОП-5 неожиданных подарков

Чем порадовать прекрасную половину в праздник

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Накануне международного женского Дня мужчины все чаще задаются вопросом: что подарить девушке на 8 Марта? Эксперты составили ТОП-5 самых необычных презентов, которые обязательно порадуют любую девушку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Первое место в списке заняла необычная экскурсия. Психологи сообщили, что такой подарок может порадовать как женщин, так и мужчин, которые его организовывают.



На второй позиции оказалось посещение салона красоты. По мнению специалистов, многие женщины втайне мечтает о том, чтобы возлюбленный «насильно» привел ее на процедуры в салон красоты, а затем отправится с ней в ресторан.



Третье место досталось букету из чая. Стоит отметить, что речь идет о коллекционном собрании различных сортов. Пакетики можно собрать в необычный букет, который после этого будет разрываться по вечерам.



Четвертое место эксперты отвели тайскому массажу. Эксперты заявили, что праздники должны быть не только для души, но и для тела.



Что касается пятого места в списке, то оно досталось подарку, который никогда не выходит из моды. Это духи. Правильно подобранный аромат оказывает магическое воздействие на настроение представительницы прекрасного пола.