Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу

Участники поделены на 4 подгруппы

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу, посвященный памяти старшего лейтенанта, мастера спорта СССР Олега Еселева, начальника физической подготовки учебного отряда ТОФ, погибшего в 1994 году при исполнении служебных обязанностей, стартовал в приморской столице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В соревнованиях, организованных спорткомитетом Тихоокеанского флота принимают участие 14 команд крупных соединений, авиационных частей, армейских и специальных подразделений флота и Восточного военного округа из Приморья края.

По словам начальника физической подготовки ТОФ, подполковника Сергея Беневоленского, турнир, организованный в рамках 85-ой спартакиады ТОФ, уже стал традиционным и всегда вызывает повышенный интерес из-за бескомпромиссной и напряженной борьбы.

Участники поделены на 4 подгруппы, команды одержавшие победу в своей подгруппе выходят в полуфинал. Затем бут проведены матчи за 1, 2 и 3 место. Все победители и призёры будут награждены медалями и грамотами спортивного комитета Тихоокеанского флота.