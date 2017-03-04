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Ученые узнали, что разрушает отношения

Часто партнеры недооценивают друг друга
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что разрушает отношения, а также как избежать проблем с партнером, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 120 гетеросексуальных пар в возрасте от 18 до 25 лет. Отметим, что на момент эксперимента отношения в парах составляли не менее 6 месяцев. Результат наблюдений показал, что мужчины чаще женщин используют эмоциональное подавление на постоянной основе, что может быть разрушительным для долгосрочных отношений.

По словам ученых, счастливые пары видят своих партнеров в более позитивном свете, чем менее счастливые пары. Они недооценивают, насколько часто партнер подавляет эмоции и переоценивает способности партнера, чтобы избежать негативных эмоций. Таким образом, выразительное подавление, которое подразумевает сокрытие эмоций за спокойным лицом, более популярно среди пар в отличие от когнитивной переоценки, когда меняется точка зрения, чтобы увидеть проблемы отрицательной ситуации.

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