Жители Приморья назвали приговор Нонне Лепехиной мягким и несправедливым

Девушке назначали наказание в виде 4 лет колонии-поселения

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Накануне в пятницу, 3 марта, во Владивостоке был вынесен приговор в громком деле, сообщает РИА VladNews. Виновнице страшного ДТП Нонне Лепехиной назначали наказание в виде 4-х лет лишения свободы в колонии-поселения.

Однако приморцы не согласны с данным приговором, посчитав его слишком мягким. Многие даже уверены, что срок станет еще меньше, так как девушка выйдет на свободу по амнистии.

«Это не наказание!», «Жесть!!! Так мало дали», «Ну вот хотя бы справедливость есть, но все же мало дали», «Вот только 8 месяцев считается, что она уже отсидела. Срок до оглашения приговора засчитывается. Осталось ей в колонии провести 3 года и 4 месяца. Сколько не дай, нам будет мало. Она и этот срок офигеет отбывать. Колония-поселения - там как-то хорошо сидеть? Тоже не сладко. Девке 19 лет всего. Страшно будет ей там, это точно», «Так еще и авто через 2 года управлять сможет. Я считаю, что за такое на пожизненно должны лишать прав», - уже практически сутки приморцы обсуждают приговор в социальных сетях.

Напомним, что страшная катастрофа произошла в ночь на 16 июля 2016 года.