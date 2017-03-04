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Владивостокцы увидят "новинки" в театре Горького

«Прошлым летом в Чулимске»
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Сразу три премьеры готовит театр Горького к своему профессиональному празднику – международному дню театра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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