Приморский школьник покорил Билана на шоу «Голос»

Наставники высоко оценили выступление Федора Хвастова

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Тринадцатилетний Федор Хвастов покорил одного из наставников шоу «Голос. Дети», сообщает РИА VladNews.

В пятницу, 3 марта, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск популярного шоу «Голос. Дети», участником которого стал тринадцатилетний школьник из Дальнегорска Федор Хвастов. Приморец исполнил композицию Aerosmith «Amazing». Отметим, что наставники с интересом вслушивались в каждую ноту, но в последнюю секунду нажал кнопку только Дмитрий Билан.

- Почему я нажал кнопку? Я понял, что это абсолютно осознанный голос, что это человек, который должен вернуться домой и объяснить, почему не прошел. Перед нами осознанный человек, который понимает, зачем находится на сцене, что и зачем поет. Слух абсолютный? Думаю, стремится к этому. Понятно все. Спасибо огромное, ты молодец! Добро пожаловать в нашу команду, - объяснил свой выбор Дмитрий Билан.

Стоит отметить, что сложность выступления на шоу заключается в том, что наставники не видят человека, который исполняет композицию.