Во Владивостоке сегодня сегодня сильный ветер и 4 °C

В Приморье местами небольшой снег

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. На севере края местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -11...+2 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...-3 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.