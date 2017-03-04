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Общество

Во Владивостоке сегодня сегодня сильный ветер и 4 °C

В Приморье местами небольшой снег
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. На севере края местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -11...+2 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...-3 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

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