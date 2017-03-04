Гороскоп на 4 марта

Хороший день для решения финансовых проблем

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Пришло время действовать! Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным, сообщает 1001 Гороскоп. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности. Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас. Единственное «но»: звезды будут склонять вас к резкости и жесткости, что чревато конфликтами с окружающими. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, постарайтесь держать себя в руках.

Сегодня в делах Овну может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Овна практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Овен завтра сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Сегодня девизом жизни Тельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Телец не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Тельца достаточно просто ему не мешать. Все остальное Телец сделает сам, добившись неплохих результатов.

Сегодня секрет успеха Близнецов кроется в их умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Близнецов к тому, чтобы самим совершать трудовые подвиги, однако они спокойно могут совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Близнецы завтра просто незаменимы! Даже не обладая никакими особыми правами, Близнецы сегодня могут незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Сегодня Раку могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Раку набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Сегодня энтузиазма Льву не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Льва или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Льва завтра обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Сегодня главной движущей силой Девы станут амбиции! Ей недостаточно просто справляться с делами – ей нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Девы в этом направлении сегодня будут даваться ей естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Девы весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть ее немного вперед.

Сегодня Весы будут особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Весам встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что они способны сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Весов найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы им как никогда.

Сегодня от Скорпиона потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Скорпион не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Скорпиона завтра просто нет – либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Успех сегодняшнего дня Стрельца напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Стрелец обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Стрельцу просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Стрелец еще долго не сможет остановиться. Завтра он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

Сегодня с самого утра Козерог с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Козерогу использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему завтра противопоказана: погруженный в свои мысли Козерог просто не услышит слова окружающих.

Сегодня у Водолея неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Водолея попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Водолея есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Сегодня Рыбы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Рыб, отодвинув их в сторону. А может быть, сегодня Рыбам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!