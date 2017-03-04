Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 марта

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Выставка «Заповедное ожерелье Амура», подготовленная WWF России. На ней будут представлены 92 фотографии из 23-х федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

Новая выставка «В память о Саше». Воспоминания о юности Александра Фадеева». В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 — со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Фадеев был просто Сашей...

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

Услуга «Полосатое путешествие» с музейным рюкзачком.

Акция «Случайная открытка».

4 марта в 12.00 и 15.00 – «Один день в каменном веке». Интерактивная образовательная программа, на которой дети познакомятся с историей возникновения и преобразования жилища человека на территории Приморья. «Один день в каменном веке» позволит детям узнать о том, как природа помогала человеку обогреться, прокормиться и создать себе условия, необходимые для жизни. Дети восстановят древнее жилище по заранее изготовленному макету, научатся шить одежду и изготовят гарпун по древней технологии.

В 14.00 и 17.00 – Обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

5 марта в 12.00 – мастер-класс по созданию поздравительных открыток «Маме». Международный женский день уже скоро, а значит, будет очень полезным для деток познакомиться с историей открыток и научаться делать открытки по специальной технологии.

В 14.00 и 17.00 – Обзорная экскурсия. Детям 12 лет – рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

В 14.00 – «Александр Фадеев». Тематическая экскурсия, которая проводится в залах новой выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева»; проводит Елена Васильевна Бендрышева, лектор-экскурсовод.

В 15.00 – экскурсия-квест «Повелители времени». Маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья.

8 марта в 12.00 и 15.00 – экскурсия-квест «Повелители времени». Детям от 7 лет – маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья.

В 14.00 – «Александр Фадеев». Тематическая экскурсия, которая проводится в залах новой выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева»; проводит Елена Васильевна Бендрышева, лектор-экскурсовод.

В 14.00 и 17.00 – обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

9 марта в 15.00 – «Что такое магнетизм?». Детям от 7 лет. Мастер-класс. Ребята рассмотрят физическое явление – магнетизм, и создадут свой собственный магнитный спектакль, героями которого станут лесные животные Приморского края. Методист:

Дом-чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Война в кружевах» об истории Семилетней войны посредством кукольных миниатюр. «Солдатики» трёх армий, участвовавших в ключевых сражениях Семилетней войны будут демонстрироваться поэтапно: армии России, Франции, Австрии, Пруссии и Англии. Все солдаты выполнены из пластилина и проволочного каркаса. Часть экспонатов – ружья солдат и пушки – действующая и способна по-настоящему «стрелять». С 10 по 28 февраля будет представлена армия России: 3 вида воинских соединений, 80 пехотинцев, 58 конных всадников. Автор-создатель коллекции, Константин Ворожбит, сотрудник Приморского музея, более 30 лет занимается созданием военной миниатюры. Всего в его коллекции 1154 солдатика, более 500 из которых – конные. В 2010 году коллекция выставлялась в Музей Города.

Постоянные экспозиции о жизни семьи провинциального чиновника, вице-губернатора, статского советника Александра Суханова.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

18 февраля в 14.00 − лекция «Военная миниатюра». Авторская лекция в рамках выставки «Война в кружевах», которая рассказывает об истории Семилетней войны (1756-1763) посредством кукольных миниатюр.

19 февраля в 12.00 − экскурсия для детей «Традиции дома Сухановых».

В 14.00 − игра-квест «Сыщики Владивостока конца XIX века». Действующие лица − сыщики Суханов, Кошелев, Галичанинов, которые вели следствие по краже денег из Владивостокского казначейства и розыскивали преступника. Задача – определить, в какой из комнат Дома музея Сухановых проживал преступник, и найти там сворованные в казначействе деньги. Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева.

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева». Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки

4 марта в 12.00 − экскурсия по Дому путешественника для маленьких. Детям 5 - 8 лет. Экскурсия для маленьких по Дому путешественника Арсеньева. Дети познакомятся со старинными вещами, которые использовались в быту, и узнают, для чего они были нужны. Узнают, какими приборами пользовался путешественник Арсеньев в экспедициях и как жили народы, которых он встречал в тайге. В конце экскурсии смотрим старый, очень красивый, познавательный и увлекательный мультипликационный фильм по сказке дальневосточных народов (Япония, Китай, Индия, Монголия, аборигены Дальнего Востока) и других народов Мира в кабинете Владимира Клавдиевича Арсеньева.

В 16.00 – «Путешественник у себя дома». Детям 8 лет. Семейная экскурсия по Дому путешественника.

5 марта в 11.00 − экскурсия-квест «Загадочный дом». От 6-10 лет. Необычная экскурсия с элементами квеста по Дому путешественника Арсеньева. Дети знакомятся с предметами, «населяющими» дом, угадывают факты биографии Владимира Арсеньева. Для ребят разработаны специальные маршрутные листы с заданиями, загадками, вопросами, на которые нужно найти ответы. Дети открывают для себя историю прошлого века в доме, построенном в веке XIX.

В 12.00 – детская этнографическая программа «Тайны совы». Детям 6-10 лет. Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Мы предлагаем детям узнать о том, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. Научим детей изготавливать красивую совиную маску.

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В 13.00 – мастер-класс «Закладки-зверушки своими руками». Детям 6-10 лет. Закладка – хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С её помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. Особенно закладки полезны для маленьких первооткрывателей, только ступивших на путь познания. Мы поможем вашему ребёнку, научиться изготавливать красивую и оригинальную закладку.

В 16.00 – «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимирf Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

4 марта в 12.00 – квест «Шли по морю корабли». Детям 7-12 лет. В музее играть можно и нужно. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научаться вязать морские узлы. Ребята придумают название городу на судне «Америка» и передадут азбукой Морзе секретные послания.

В 14.00 – национальные японские сказки «Иссумбоси» и «Кузьма и лис» в проекте «Сказки с молоком. Детям». Детям от 6 лет. Серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказка – кладезь человеческой мудрости.

В 16.00 – Обзорная экскурсия по выставкам Музея Города:

Открытые морские залы: Тихоокеанское время – рассказ о ритме Владивостока, ритме в котором жили, живут и будут жить несколько поколений: о расставаниях и встречах, об ожиданиях и возвращениях, о мире, где время и пространство ощущается иначе, и эти понятия невозможно измерить ни в секундах, ни в километра.

Открытые морские залы: Шли по морю корабли – серия коротких биографических зарисовок о значимых и знаковых кораблях, чьи истории связаны с Владивостоком и Приморьем. «Паллада», «Алеут», «Варяг», «Советский союз» – это не просто названия кораблей, это имя и жизнь. Долгая и короткая, героическая и трагичная, известная и позабытая.

К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток – выставка, которая рассказывает об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения, благодаря которым мы видим наш город таким, как сегодня.

5 марта в 11.00 – семейная игровая программа «Рыбий день: подводные истории». Ребёнок становится маленькой рыбкой, которая, путешествуя по «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей. Всё это действо проходит на площадке специального проекта «Рыбий день: Погружаемся на морское дно». Помимо хорошего времяпрепровождения участие в программах даёт повод родителям для общения с детьми на непростые, но очень важные темы: страхи, семейные отношения, дружба, своё-чужое, безопасность.

В 12.00 – квест «Шли по морю корабли».

В 14.00 − квест «Вокруг света за капитаном Мэем». В 1856 году суда «Винчестер» и «Барракуда» из состава англо-французской эскадры вошли в бухту Золотой Рог и назвали её чудесным именем «Порт Мэй». А совсем недавно в бухте Золотой Рог была выловлена бутылка с посланием от команды Мэя, из которого мы узнаем, что с капитаном случилась беда! Стать членами команды корвета и совершить удивительное путешествие в поисках пропавшего капитана предстоит всем участникам квеста.

В 16.00 – обзорная экскурсия по выставкам Музея Города.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Партизанский проспект, 12):

До 5 марта – выставка «Виктор Шлихт. Код мастера»;

Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12):

1 марта в 16-00 – в залах Приморской государственной картинной галереи открывается постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

На вернисаже состоится презентация двух альбомов-каталогов: «Русское искусство XVIII – начала XX века в собрании Приморской государственной картинной галереи» и «Русская живопись и графика XVIII – начала XX века.

3 марта в 17.00 – открытие фотовыставки «Не край земли, а самое начало!».

В экспозиции представлены более 50 работ пяти фотографов из Владивостока: Павла Ванифатова, Сергея Леонова, Алексея Воронина, Игоря Бессараба и Сергея Кирьянова.

Используя универсальные художественные возможности фотографии, авторы показывают удивительную по своему многообразию красоту дальневосточной природы, с её неповторимым обаянием. В экспозицию включены природные пейзажи и уникальные заповедные территории.

Знакомясь с фотоснимками, можно совершить завораживающее путешествие к берегам Камчатки, Сахалина, Курилам и, конечно же, по неповторимому Приморскому краю.

Цель фотовыставки – показать жителям Владивостока и гостям города красоту дальневосточной природы. По замыслу организаторов, проект не ограничивается экспозицией – он должен стать открытой коммуникационной площадкой, где пройдут встречи профессионалов с любителями фотографии и ценителями красоты родного края.

Выставка продлится до 9 апреля.

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

4 марта в 11.00 – мастер-класс по вокалу.

В 12.00 – концертная программа «Гадкий утёнок»;

В 17.00 – концертная программа «Для милыx...»;

5 марта в 12.00 – детская музыкальная программа «Галопом по Европам»;

В 18.30 – концертная программа «Дарите женщинам цветы!»;

7 марта в 18.30 – музыкальный салон «Для милыx дам»;

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

4 марта в 17.00 – опера «Евгений Онегин»;

5 марта в 17.00 – балет «Жар-птица»;

В 18.00 – Оксана Шилова. Сольный концерт;

8 марта в 17.00 – балет «Жизель»;

9 марта в 19.00 – опера «Тоска»;

10 марта в 19.00 – балет «Щелкунчик»;

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

4 марта в 11.30 – спектакль «Снежная Королева»;

В 18.30 – спектакль «Касатка»;

5 марта в 18.30 – спектакль «Поминальная молитва»;

8 марта в 18.30 – спектакль «№13 или Безумная ночь»;

9 марта в 18.30 – спектакль «Анна Каренина»;

10 марта в 18.30 – спектакль «Ханума»;

Театр Молодежи (ул. Светланская, 15а);

4 марта в 12.00 – спектакль «Цветик-семицветик»;

В 18.00 – спектакль «Бабий бунт»;

5 марта в 12.00 – спектакль «Волшебник изумрудного города»;

В 18.00 – спектакль «Семейный портрет с дензнаками»;

«Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» (г. Уссурийск, ул. Володарского, 33):

4 марта в 12.00 – сказка-игра «Правдивая история Пеппи»;

В 18.00 – комедия «Свадьба & Свадьба»;

5 марта в 12.00 – сказка-игра «Правдивая история Пеппи»;

В 18.00 – спектакль «Люкс №13»;

10 марта в 18.30 – водевиль «Беда от нежного сердца».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10 до 18 часов. Понедельник-выходной.

Справки по тел.: +7(423) 223-94-22, +7(924) 732-01-22.