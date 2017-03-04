Финляндия 1 марта легализовала однополые браки

На этой неделе собираются сочетаться браком примерно 30 однополых пар

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

1 марта текущего года в Финляндии вступает в силу закон о равноправном браке. Согласно этому закону, однополые пары могут официально оформить свой брак, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Стоит отметить, что ранее однополым парам разрешалось заключать только гражданское партнерство.



Однако уже на этой неделе собираются сочетаться браком примерно 30 однополых пар. Среди них также есть депутаты финского парламента.



Таким образом, Финляндия стала 12-й европейской страной, в которой официально разрешены однополые браки. Около половины священников заявили об отказе венчать такие пары.



Подчеркнем, что уже сейчас Евангелическо-лютеранская церковь города Котка приняла решение о запрете молебнов за однополые супружеские пары. Запрет касается молебна, о котором молодожены могут попросить священника после регистрации брака в гражданских органах.



В свою очередь финская организация по защите прав сексуальных меньшинств Seta уже заявила о том, что считает решение церкви дискриминирующим.



Напомним, что парламент Финляндии принял закон еще 3 года назад, за него проголосовали 105 депутатов из 200, против были 95 депутатов. Президент Саули Ниинисте подписал его в феврале 2015 года.