Врачи высадили больного ребенка из скорой помощи в Екатеринбурге

Больного ребенка сопровождал его отец

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

В Екатеринбурге разразился скандал: врачи скорой медицинской помощи высадили из машины семилетнего мальчика, которого везли в больницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По словам врачей, в этой истории виноват отец мальчика, который находясь в нетрезвом состоянии, устроил скандал и сломал боковую дверь автомобиля.



Как стало известно, родители мальчика вызвали скорую помощь после того, как у ребенка поднялась температура. Прибывшие медики предложили госпитализацию, и родители мальчика согласились.



Больного ребенка сопровождал его отец. Однако по дороге произошла словесная перепалка между отцом мальчика и водителем, после чего и мужчину, и больного ребенка высадили из машины на улице Серовский тракт.



Домой отец с сыном добирались на попутках, после чего мужчина написал заявление в полицию. Впрочем, водитель скорой поведал свою версию случившегося.



С его слов, пьяный мужчина начал ругаться, когда их повезли по объездной дороге. Он заявил, что это длинный путь. С этого и началась ссора, подчеркнул водитель.