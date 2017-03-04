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Общество

Минприроды России наложит запрет на вырубку липы

Обращение направлено за подписью
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Соответствующий приказ «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается» находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов и экологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

Данный перечень будет дополнен тремя породами липы – амурской, маньчжурской и Таке, вырубку которых запретят.

«Включение этих пород в перечень видов пород деревьев, заготовка которых не допускается, обеспечит их сохранение от промышленных вырубок, при этом не исключая возможность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий таких насаждений», – сказал Минприроды России Сергей Донской.

Напомним, главы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной области предложили включить три вида липы, произрастающих на территории Дальнего Востока, в перечень пород деревьев, запрещённых к вырубке.

Осенью 2016 года такое обращение за подписью четырёх дальневосточных губернаторов направлено в Министерство природных ресурсов России.

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