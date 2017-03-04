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Политика и экономика

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости

Прибавка будет скромной
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

Количество вопросов со стороны россиян о пенсиях – не иссякает. Происходит это в основном из-за того, что власти в основном стараются отделываться общими формулировками, а также не забегают далеко вперед, дабы не обнадеживать население, а затем спешно корректировать свои планы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


В целом же власти на сегодняшний день сдерживают свое обещание и повышают пенсии с помощью индексации. Если говорить точнее, то с 1 февраля текущего месяца пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4 процента. Это повышение изначально закладывалось в бюджет Российской Федерации исходя из уровня инфляции по итогам прошлого года. Впрочем, многие россияне высказывают подозрения, что на самом деле этот показатель был в разы выше. Но власти решили таким образом. В текущих непростых экономических условиях власти предпочитают не забегать далеко вперед, поэтому обещаний с их стороны - практически нет.

Прибавка к пенсиям с 1 апреля будет весьма скромной. Правительство обещает, что в апреле пенсии проиндексируют на 0,38%. Это разница между прогнозным уровнем инфляции в 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год, и фактическим уровнем инфляции минувшего года. После проведения индексации 1 апреля 2017 года средняя пенсия по стране должна составить порядка 13 620 рублей.

Многие работающие пенсионеры задаются вопросом о том, будет ли им проиндексирована пенсия 1 апреля. Власти ранее неоднократно говорили о том, что, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, пенсии работающим пенсионерам индексировать не будут. Но при этом, если пенсионер уйдет с работы, ему проиндексируют пенсию за весь период, который был пропущен.

Сейчас можно сказать, что пенсия работающим пенсионерам с 1 апреля 2017 года не изменится, так как традиционную индексацию для этой категории пенсионеров недавно отменили.

Военные пенсионеры пожаловались на то, что вместо обещанных 5,4 процентов их пенсии с первого февраля текущего месяца были проиндексированы лишь на 4 процента. Помимо этого, они возмущены тем обстоятельством, что не могут в полной мере пользоваться льготами, которые им полагаются по закону.

Напомним, пенсионное законодательство РФ гарантирует ежегодную индексацию страховых пенсий с 1 февраля по уровню инфляции минувшего года. До 2015 года эта норма ежегодно соблюдалась. Но в 2016 году из-за сложной экономической ситуации в стране, правительство внесло изменения в правила индексации. С 2017 года власти обещают вновь вернуться к правилу о проведении ежегодной индексации по уровню инфляции предыдущего года.

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