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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

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Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 4 и 5 марта – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

4 марта в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

4 марта в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

4 марта в 14 часов – мероприятие «Любовь Орлова – эталон» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

4 марта в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

4 марта в 15 часов – Дворец детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) приглашает в «Клуб выходного дня». Здесь можно будет сделать мягкие игрушки, объемные открытки, сувениры из солёного теста, бисера, мыльной основы. Также во Дворце детского творчества пройдут мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, техническому моделированию и многое другое. Подробная информация и бронирование мест по тел.: 245-68-59; 8924-234-33-53 - Елена Михайловна Старостина.

4 марта в 16 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96); библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73).Вход свободный.

5 марта в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

5 марта в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

5 марта в 12 часов – работа творческой мастерской «Школа маленького затейника» в библиотеке №3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

5 марта в 14 часов – кастинг для участия в праздничном концерте «На радость маме» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

5 марта в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.

5 марта в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

5 марта в 19 часов – литературные дебаты в рамках проекта «Кот Бродского» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

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