Мужчина украл и убил полуторагодовалую дочь в Воронежской области

Злоумышленник пытался покончить с собой

Владивосток, суббота, 04 марта , РИА Vladnews.

В Воронежской области мужчина убил свою полуторагодовалую дочь, испугавшись, что жена запретит ему с ней видеться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Сообщается, что накануне убийства 30-летний фигурант дела выкрал своего ребенка из дома супруги в селе Красноселовка Воронежской области. Женщина сразу же обратилась в полицию, после чего на мужчину и девочку составили ориентировки. Похитителя помогали искать волонтеры и местные жители. Вскоре мужчина был найден в селе Старая Меловая. Отец девочки был сильно пьян, покрыт порезами, весь в крови и не смог объяснить, куда девалась его дочь.



Позже мужчина написал явку с повинной, признавшись, что он расправился с собственным ребенком, а затем выбросил тело в реку. После преступления подозреваемый попытался покончить с собой, но у него ничего не получилось



Как выяснилось, на жестокое преступление мужчина решился из-за конфликтов с женой. Женщина говорила, что запретит мужу видеться с дочкой. Тогда он и решил убить ребенка, чтобы он не достался никому из супругов.



В настоящее время полиция пытается найти тело девочки в бурной реке. Водолазы уже обследовали то место, на которое указал мужчина, однако вероятнее всего, ребенка унесло течением.