Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет

История РИА VladNews облетела всю Россию

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Благодаря истории РИА VladNews «Жизнь с протянутой рукой», которая вышла в свет 21 ноября 2016 года Татьяна Симонова вновь обрела семью.

59-летняя Татьяна Симонова двадцать пять лет приехала во Владивосток на заработки, а пятилетнего сына Алексея отправила к родственникам. Эта была их последняя встреча.

Во Владивостоке судьба подготовила для женщины непростые испытания. Дошло до того, что Татьяне Анатольевне пришлось просить милостыню на улице у прохожих. Женщина жила лишь одной мечтой – накопить денег и вернутся к родным.

Благодаря нашей истории «Жизнь с протянутой рукой» нашелся ее сын Алексей Симонов, который в настоящее время проживает в Питере. За помощью в поиске своей матери он даже обратился на Первый канал.

Благодаря совместным усилиям мы совершили чудо для двоих людей: Татьяна Симонова вновь обрела семьи, а ее сын Алексей увидел мать, которую долго искал, спустя 25 лет.

В дальнейшем Татьяна и Алексей Симоновы будут жить в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в скором времени на Первом канале в программе «Пусть говорят» выйдет сюжет о долгожданной встрече Татьяны и Алексея.