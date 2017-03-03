Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет 17:44, 03 марта Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет (Эксклюзив)
Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая 17:27, 03 марта Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая
Дневник девушки: Что такое читмил? 16:05, 03 марта Дневник девушки: Что такое читмил? (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 03 пятница
17:53
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
17:53
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
17:53
Приморец, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке, отправлен в психбольницу Фото и Видео
17:49
Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное
17:32
Игра «Синий кит» отправилась в турне: «Группы смерти» появились в Европе
17:27
Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая
17:14
Сидячая работа вреднее стоячей, - ученые
17:09
Неравенство в отношениях вредит женщинам, - ученые
16:56
VladivostokBoatShow – 2017 набирает крейсерскую скорость! Фото
16:38
Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики
16:20
Еще четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
16:15
Школьницы Владивостока к 8 Марта делают подарки своими руками
16:05
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
16:04
Китаянка родила тройню с почти недельным перерывом
15:54
Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье Фото
15:49
Виновница смертельного ДТП во Владивостоке осуждена на 4 года Эксклюзив
15:42
Детский турнир под эгидой российского теннисного тура прошел во Владивостоке Видео
15:30
Приморец ответит за похищенное портмоне
15:27
​"Левое полушарие - лайк, а правое - репост," - ученые
15:20
Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района
15:19
Во Владивостоке прошел семинар-форум, объединивший школы города
15:08
Выходные во Владивостоке будут морозными
14:57
Фильм о горе Пидан снял Владивостокский режиссер Видео
14:47
В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом Эксклюзив
14:37
Какой сегодня праздник: 3 марта - Всемирный день дикой природы
14:32
Убийца 17-летнего подростка в Приморье ранее уже был судим Эксклюзив
14:21
Серьезное ДТП с участием такси произошло во Владивостоке
14:08
Люди с расширенными зрачками вызывают больше доверия, - ученые
13:57
Главврач психбольницы Владивостока: к суициду чаще склонны психически здоровые люди Эксклюзив
13:54
В ДФО привлекут 550 специалистов в этом году
13:46
В Приморье задержан серийный мошенник
13:35
Приморцы совершили кражу с частной территории
13:24
В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Неравенство в отношениях вредит женщинам, - ученые

Оптимальным является равенство полов
Фото: psychologos.ru Фото: psychologos.ru
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что неравенство в отношениях может наносить психологический вред женщинам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. В настоящее время примерно в 45 процентах пар доминируют именно мужчины.

Специалисты установили, что в парах, где доминирующую роль играют женщины, мужчины не испытывают никакого дискомфорта. В противоположном случае представительницы прекрасного пола все же ощущают некое давление, однако не могут с ним справиться. На фоне переживаний, вызванных неравенством, у женщин могут появляться некоторые психологические проблемы.

Ученые отмечают, что первый опыт отношений в будущем сильно отражается на поведении человека. Именно поэтому мужчины, которые изначально находились под властью женщин, будут придерживаться данной тенденции на протяжении всей жизни. Представительницы прекрасного пола же чаще болезненно реагируют на попытки своих спутников стать главными. В итоге в паре могут сильно нарушиться отношения, что в итоге в большинстве случаев приводит к разрыву.

Специалисты отмечают, что оптимальным в отношениях является равенство полов. Данного правила в настоящее время придерживаются только 15 процентов мужчин и женщин.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики
16:38, 03 марта 2017 Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики

Специалисты провели исследование

Дневник девушки: Что такое читмил?
16:05, 03 марта 2017 Дневник девушки: Что такое читмил?

Когда можно есть все?

​
15:27, 03 марта 2017 ​"Левое полушарие - лайк, а правое - репост," - ученые

Стал известен один из механизмов соцсетей

Люди с расширенными зрачками вызывают больше доверия, - ученые
14:08, 03 марта 2017 Люди с расширенными зрачками вызывают больше доверия, - ученые

Специалисты провели исследование

Воздействие на организм человека пестицидов и пищевых добавок изучат в ДВФУ
06:06, 03 марта 2017 Воздействие на организм человека пестицидов и пищевых добавок изучат в ДВФУ

Ученые намерены выяснить, безопасны ли малые дозы этих химических веществ

Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся
00:09, 03 марта 2017 Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса
21:59, 02 марта 2017 Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса

Представительницы прекрасного пола более готовы к случайному сексу