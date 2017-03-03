Неравенство в отношениях вредит женщинам, - ученые

Оптимальным является равенство полов

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что неравенство в отношениях может наносить психологический вред женщинам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. В настоящее время примерно в 45 процентах пар доминируют именно мужчины.

Специалисты установили, что в парах, где доминирующую роль играют женщины, мужчины не испытывают никакого дискомфорта. В противоположном случае представительницы прекрасного пола все же ощущают некое давление, однако не могут с ним справиться. На фоне переживаний, вызванных неравенством, у женщин могут появляться некоторые психологические проблемы.

Ученые отмечают, что первый опыт отношений в будущем сильно отражается на поведении человека. Именно поэтому мужчины, которые изначально находились под властью женщин, будут придерживаться данной тенденции на протяжении всей жизни. Представительницы прекрасного пола же чаще болезненно реагируют на попытки своих спутников стать главными. В итоге в паре могут сильно нарушиться отношения, что в итоге в большинстве случаев приводит к разрыву.

Специалисты отмечают, что оптимальным в отношениях является равенство полов. Данного правила в настоящее время придерживаются только 15 процентов мужчин и женщин.