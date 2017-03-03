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Общество

25 представителей молодежи получат премию от администрации Владивостока

«Молодежный вектор» - это форма поощрения молодых людей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается приём документов от соискателей знака «Молодежный вектор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Премию получат 25 представителей молодёжи от 14 до 30 лет включительно, которые внесли значительный вклад в развитие краевого центра Приморья.

«Молодежный вектор» - это форма поощрения молодых людей, которые не только что-то сделали для города, но и в будущем планируют работать над своими проектами. Денежное поощрение выдается одновременно с вручением знака. Вручение престижной премии состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне 2017 года.

Напомним, в прошлом году премию получили 25 представителей активной молодежи, среди которых били журналисты, музыканты, волонтеры, представители студотрядов, научной сферы и творчества.

«В 2016 году я стала обладателем знака «Молодёжный вектор» и была безумна рада оказаться в числе 25 достойных представителей молодёжи, которые несмотря на столь юный возраст организовывают крупные мероприятия и реализуют значимые для жителей нашего города проекты. Для меня этот знак ещё одно доказательство того, что я иду в правильном направлении, и деятельность, которой я занимаюсь уже четвёртый год, важна и нужна нашему городу», - рассказала руководитель проекта "Волонтеры официальных мероприятий "Volunteers_V", лауреат премии администрации Владивостока «Молодежный вектор - 2016» Анна Шемчук.

Ходатайство и документы предоставляются в управление по делам молодежи администрации Владивостока: Океанский проспект, 30, каб. 5. Документы принимаются до 1 апреля по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов. Контактное лицо: Анастасия Полтавцева, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи администрации Владивостока (тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru).

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