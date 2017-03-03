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Фоторепортажи

Прекрасную половину Владивостока поздравили с Международным женским днём

Фоторепортаж
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Прекрасных горожанок поздравили с Международным женским днём - в зале «Fesco-hall» состоялось торжественное собрание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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