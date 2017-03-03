Прекрасную половину Владивостока поздравили с Международным женским днём

Прекрасных горожанок поздравили с Международным женским днём - в зале «Fesco-hall» состоялось торжественное собрание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
Прекрасных горожанок поздравили с Международным женским днём - в зале «Fesco-hall» состоялось торжественное собрание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
Несколько работ были написаны специально к выставке
Фоторепортаж РИА VladNews
Торжество прошло в Андреевском зале Дома офицеров флота
Ребятам рассказали о вооружённых силах России
Фоторепортаж на РИА VladNews
Праздник объединил представителей разных наций
Фоторепортаж РИА VladNews