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Культура

Конкурсы профессионального мастерства среди воспитанников школ искусств проходят во Владивостоке

В конкурсе фортепианных ансамблей «Юный пианист» приняли участие 30 юных музыкантов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В приморской столице стартовал ряд городских конкурсов - юные певцы и музыканты из муниципальных детских школ искусств Владивостока соревнуются за звание лучших, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, уже состоялись конкурсы фортепианных ансамблей «Юный пианист» и фестиваль исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Февральская лазурь». Всего творческих состязаний будет восемь.

В конкурсе фортепианных ансамблей «Юный пианист» приняли участие 30 юных музыкантов, являющихся победителями конкурсов, которые состоялись накануне во всех детских школах искусств Владивостока. Артисты представили на суд жюри своё творчество в двух возрастных категориях. Музыканты исполнили по два произведения.

В итоге, 1 место в старшей возрастной категории разделили Анастасия Чалдина (детская музыкальная школа № 2) и Софья Калчева (детская школа искусств № 1). В младшей возрастной группе победителями стали Виктория Коняева (детская школа искусств № 6) и Виктория Краснобаева (детская школа искусств № 4).

По-настоящему интересным и насыщенным стал конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Февральская лазурь». В нём приняли участие 27 творческих коллективов - 140 ребят. Так, гости мероприятия увидели театрализованное представление камерного ансамбля «Золотой ключик» детской школы искусств № 4, выступление камерных оркестров детской музыкальной школы № 2, детской школы искусств № 6 и детской школы искусств № 8, возрожденный ансамбль виолончелистов детской школы искусств № 1, а также ансамбль скрипачей детской школы искусств № 3. Гран-при «Февральской лазури» завоевал ансамбль скрипачей «Октава» (детская школа искусств № 1).

«Хочется отметить качественную подготовку конкурсантов, это, несомненно, говорит о высоком уровне предпрофессионального обучения в муниципальных детских школ искусств и педагогического мастерства преподавателей школ, - отметила начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и образования управления культуры администрации Владивостока Татьяна Никонова.

Напомним, профессиональные конкурсы, фестивали и олимпиады среди учащихся муниципальных детских школ искусств традиционно проходят во Владивостоке в феврале-марте. Их победители, как правило, принимают участие в региональных и международных конкурсах, которые проходят в период мартовских каникул во Владивостокском музыкальном училище и Дальневосточной государственной академии искусств. Также лауреаты примут участие в гала-концерте, который состоится в апреле.

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