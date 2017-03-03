Чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию состоится в воскресенье

Начало соревнований в 11:30

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 марта, в 11:30 пройдёт открытый чемпионат Владивостока по спортивному ориентированию, посвященный Международному женскому дню, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Мероприятие пройдёт на спортивной базе «Политехник» (остановка общественного транспорта «Перевал» в районе ул. Маковского, дальше следовать по указателям в сторону леса).

В соревнованиях примут участие спортсмены вузов, техникумов, лицеев, школ, учреждений дополнительного образования, центров спортивной подготовки, спортивных и детских клубов города и края, а также все желающие.

Мероприятие проводится с целью популяризации спортивного ориентирования как эффективного средства оздоровления населения города Владивостока, пропаганды здорового образа, выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд приморской столицы, увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста.