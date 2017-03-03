Выплаты при рождении ребенка в России 2017: В Совфеде предлагают ввести новые выплаты

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский предложил ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 90-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. В связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», — отметил Рязанский.
Он также добавил, что увеличение единовременной выплаты поспособствует повышению рождаемости. По его словам, в некоторых регионах страны такие выплаты уже производятся. Кроме того, Рязанский призвал совершенствовать медицинское обеспечение и создавать хорошие условия для жизни молодых семей.
По его мнению, вопрос о сумме выплаты должен решаться исходя из бюджетных возможностей страны.
Однако есть и другая точка зрения. Так, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев считает, что введение выплат за рождение первого ребенка нужно осуществлять только в тех регионах, где демографическая ситуация достаточно серьезная.
В свою очередь замглавы правительства РФ Ольга Голодец заявила, что социальный блок правительства РФ подготовил ряд мер, направленных на поддержку материнства и детства.