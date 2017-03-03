Ученые рассказали, какое место в холодильнике самое опасное

Можно заразиться опасными бактериями

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что холодильник может представлять опасность, поскольку в нем размножаются вредные микроорганизмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Также специалисты узнали, какое место в холодильнике является самым опасным.

По словам специалистов, со временем холодильник превращается в источник скопления бактерий и инфекций. А в отдельных его участках создаются наиболее благоприятные условия для размножения микробов.

Таким местом является лоток для хранения овощей и фруктов. Как известно, он находится в отдаленной от охлаждающих элементов зоне, где отмечается самая высокая температура в холодильнике, что и привлекает к себе большое число опасных микроорганизмов.

Стоит отметить, что если овощи и фрукты в отсеке хранятся слишком долго и начинают гнить, то вероятность заражения опасными бактериями возрастает в несколько раз.

В ходе исследования специалисты обнаружили там сальмонеллу, кишечную палочку и другие инфекции. Именно поэтому эксперты и рекомендуют мыть лоток как можно чаще.