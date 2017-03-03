Игра «Синий кит» отправилась в турне: «Группы смерти» появились в Европе

Правоохранительные органы ряда европейских стран сообщают о первых случаях самоубийств

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В Европе подростки увлеклись суицидальной игрой «Синий кит», запущенной в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Life.ru.



Правоохранительные органы ряда европейских стран сообщают о первых случаях самоубийств, связанных с игрой «Синий кит» (Blue Whale). За несколько недель количество поисковых запросов на игру выросло в сотни раз. Интересуются этой игрой и подростки из США. Первые случаи суицида детей, которые могли увлечься «Синим китом» зафиксированы в Латвии.



«Синий кит», F57, «Тихий дом» - все это суицидальные сообщества, распространяемые в соцсетях. И хотя Роскомнадзор регулярно их закрывает, новые группы растут в соцсетях как грибы после дождя.



Пока существуют только версии касательно того откуда взялось название «Синий кит». Согласно одной версии, это метафора того, как киты выбрасываются на берег и погибают. По другой - название позаимствовано из строк песни группы Lumen «Гореть».



Те, кто хочет сыграть в игру «Синий кит», пишут об этом на своей страничке в соцести. После этого их находит так называемый «куратор». Он будет регулярно в течение 50 дней присылать участнику задание. Каждый раз эти задания будут все более суицидальными. Последнее задание игры «Синий кит» - совершить самоубийство.



В питерском СИЗО уже сидит один из таких администраторов – Филипп Будейкин по прозвищу Лис. Его обвиняют в доведении до самоубийства. Еще несколько десятков администраторов так называемых групп смерти правоохранители взяли в разработку.



В Латвии несколько дней назад двое подростков, парень и девушка, попытались совершить самоубийство. Они хотели покончить с собой, спрыгнув с крыши заброшенного здания завода радиотехники. Об этом случае Лайфу сообщил депутат Комитета по безопасности Рижской думы, врач-психотерапевт Руслан Панкратов. По его словам, подростки были связаны с игрой «Синий кит». Местные СМИ пишут о том, что подростки выжили.



Психологи, проанализировав случаи самоубийства, связанные с игрой «Синий кит», пришли к выводу, что подростки, совершающие самоубийство, поддаются систему психологическому воздействию. «Это профессиональные люди, и мы должны также профессионально им противостоять. Поэтому теперь рижский муниципалитет и мэрия очень внимательно следят за всеми этими действиями, мониторят их. То, что это добралось до Риги, до Латвии — это, конечно, очень печально. Депутат пообещал, что в ближайшее время это обсудят на уровне Рижской думы», - отметил Панкратов.



Но не все в Европе разделяют мнение Пнакратова. Руководитель отдела Госполиции Латвии по превенции преступлений Андис Ринкевиц лично участвовал в этих оперативных мероприятиях по выявлению групп смерти и заявил, что никакой опасности для детей он не нашел. По его словам, в закрытых чатах двух групп, куда ему удалось проникнуть, по его словам, обсуждали не столько способы суицида, сколько бытовые проблемы, волновавшие подростков.



В тоже время полиция Латвии советует гражданам быть настороже и следить за активностью своих детей в Интернете, а если заметят странности — немедленно сообщать в полицию или Инспекцию по защите прав детей.



«Группы смерти» вызывают обеспокоенность и в Италии. Психотерапевт, доцент Института социальных отношений Милана Антонио Пиотти сообщил, что пока он не слышал о случаях суицида из-за «Синих китов» в его стране. Тем не менее, он уверен, что с этой проблемой необходимо бороться сообща. Только взаимодействие правоохранителей и психологов из разных стран поможет противостоять игре «Синий кит», распространяющейся по Сети.